سيناتور روسي لا يستبعد استعداد واشنطن لضربة جديدة ضد سوريا وينصح موسكو بعدم الاسترخاء

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وقال شامانوف لـ'سبوتنيك' ردا علي سؤال إن كانت واشنطن تستعد لضربة جديدة ضد سوريا: 'أنا كشخص عسكري لا أستطيع استثناء ذلك'، مشيرا إلي أن روسيا 'لا ينبغي عليها الاسترخاء خاصة وأن لديها مجموعة صغيرة من القوات في سوريا'.

وأضاف شامانوف 'لا أحد يستطيع أن يمنعهم من ذلك وروسيا لا تستطيع التأثير علي ذلك. ولكن في الوقت نفسه، لن يؤدي زيادة العضلات في تلك المنطقة إلا إلي تصعيد الموقف…'.

وأكد القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال المتقاعد أمير إيشل، سابقا، أن 'فرصة اندلاع حرب ضد إسرائيل في شمال البلاد ضعيفة، لأن هناك شخصا مسؤولا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح لأحد، بأن يخرب له تحقيق هدف استقرار سوريا'.

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