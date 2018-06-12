المنتجات الايرانية في معرض باكو للمواصلات

وقد بدا المعرض الدولي السابع للمواصلات اعماله يوم امس الاثنين ويستمر لغاية يوم الاربعاء 13 حزيران في العاصمة الاذربيجانية باكو بمشاركة 85 شركة من 15 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان وبلاروسيا وليتوانيا وروسيا و تركمانستان وتركيا واوكرانيا واليونان وغيرها.

وتقوم الشركات بعرض منتجاتها في مجال المواصلات والشحن البحري وسكك الحديد وصيانة السفن وكذلك في مجال التقنيات المستخدمة في صيانة وشق الطرق .

وتشارك الشركتان الايرانية بعرض منتجاتهما مجال كاميرات المراقبة الذكية .

انتهي**م م** 1718

