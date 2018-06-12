يجب ايفاد فريق متمرّس الي مفاوضات FAFT

وافادت العلاقات العامة لمركز أبحاث مجلس الشوري الاسلامي ان جلالي اكد علي ضرورة زيادة شفافية هذا الملف نظراً الي الأحداث التي شهدها المجلس وشهدتها البلاد والتي جاءت كردّة فعل علي مشروع قانون ضمّ ايران الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهابFAFT.

وأوضح جلالي قائلاً: إنّ هذه المؤسسة المالية كانت قد وضَعت ايران علي قائمة اللائحة السوداء، ما جعل المصارف والمؤسسات الائتمانية والمالية من الدول الهامة عالمياً تتراجع عن القيام بمبادلات مالية ومصرفية مع ايران أو تُبدي أعلي درجة من الحيطة عند اجرائها معاملات مالية مع ايران.

وأضاف جلالي بأنه وبعد قبول ايران تطبيق برنامج FAFT تمّ تعليق الإجراءات المالية ضد ايران لكنّ الولايات المتحدة وممثل دول مجلس تعاون الخليج الفارسي أبديا معارضتهما لهذا التعليق.

وقال رئيس مركز أبحاث مجلس الشوري الاسلامي: إنّ هذه المؤسسة المالية طالبت ايران بتعديل قوانين محلية عبر برلمانها تضمُّ قانون مكافحة تمويل الارهاب و قانون مكافحة غسيل الاموال إضافة الي ضرورة إنضمام ايران الي معاهدات دولية وهي معاهدة الحد من تمويل الارهاب ومعاهدة الامم المتحدة لمكافحه الجريمه المنتظمة العابره للحدود لكل بلد (معاهدة بالرمو).

وكان مجلس الشوري الاسلامي الايراني صادق يوم الأحد العاشر من حزيران/يونيو علي انضمام ايران الي معاهدة بالرمو لكنه أجّل مناقشة الإنضمام الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب إلي الشهرين القادمين.

وعزا جلالي سبب هذا التأجيل الي معارضة فئة من النواب لهذا الإنضمام لانهم يرون أنه سيخلق لايران وأنصارها علي مستوي المنطقة والعالم مشاكل وعقبات في حين أنّ نواب آخرين أعربوا عن اعتقادهم بأنّ الأمريكيين والكيان الصهيوني والسعودية ستستغل هذين الشهرين للقيام بما يُعيد ايران الي اللائحة السوداء ويجب التعجيل في اتخاذ القرار بشأن الانضمام الي هذه المعاهدة.

ورأي جلالي ضرورة أن توفد ايران فريقاً تفاوضياً قوياً قادراً علي تبيين تفاصيل الإجراءات التي قامت بها ايران بكل دقة لمنع إعادة ايران الي هذه اللائحة السوداء وعدم ازالة التعليق الذي تستفيد ايران منه حالياً لصالح تبادلها المالي.

ودعا جلالي، رئيس الجمهوريه ووزير الاقتصاد ووزير الخارجية والمجلس الأعلي للأمن القومي و وزارة الأمن الي إيلاء هذا الملف أهمية جادة والي دعم وتقوية الفريق الذي سيشارك في مفاوضات حساسة كهذه.

انتهي** ع ج** 1718

