مذكرة تفاهم بين معهد الطاقة الإيراني وجامعة ماليزيا

كرج/ 12 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال مسؤول دائرة الشؤون الدولية في معهد الطاقة الإيراني، إن هذا المركز العلمي قد وقع مذكرة تفاهم مع جامعة ماليزيا للتكنولوجيا (UTM) بهدف توسيع التعاون بين البلدين.

وفي مقابلة مع إرنا، قال نيما نادري اليوم الثلاثاء إن المذكرة تهدف إلي تشجيع ودعم المشاريع المشتركة بين البلدين، وتبادل الأساتذة والعلماء والخبراء والطلاب والتدريب المهني وعقد المؤتمرات.
وقال إن الاتفاقية صالحة لمدة تصل إلي 5 سنوات ويمكن تجديدها إذا وافق الطرفان.
وصرح نادري، إن جامعة ماليزيا للتكنولوجيا هي أكبر جامعة قائمة علي الأبحاث في ماليزيا، وأحتلت المرتبة الـ 253 بين أفضل الجامعات في العالم في عام 2018.
وأضاف، أن وزارة العلوم الماليزية أعتبرت في عام 2011، هذه الجامعة كجامعة مختصة بالأبحاث وتم رصد ميزانية خاصة للجامعات القائمة علي الأبحاث في ماليزيا لتنفيذ المشاريع البحثية.
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مذكرة تفاهم بين معهد الطاقة الإيراني وجامعة ماليزيا

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