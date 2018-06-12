تقنيات العلوم الفضائية يجب ان تستخدم لحل مشاكل المياه

واضاف 'محمد جواد آذري جهرمي' في الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للشؤون الفضائية انه يتم اليوم الاستعانة بتقنيات العلوم الفضائية في حل الكثير من المشاكل التي تواجهها مختلف بلدان العالم وفي شتي المجالات لذا يجب علينا السير قدما في تحقيق الخطة العشرينية (تنتهي عام 2025) في مجال تكنولوجيا العلوم الفضائية لحل المشاكل التي نواجهها في مجال المياه والزراعة.

واكد آذري جهرمي علي ضرورة ان تكون الخطة العشرينية ذات برامج تنفيذية واجرائية دقيقة ليمكن تحققها ومن ثم الاستعانة بها في حل مشاكل البلاد في مختلف المجالات.

انتهي**م م** 1718

