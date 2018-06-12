وزير الاتصالات:

تقنيات العلوم الفضائية يجب ان تستخدم لحل مشاكل المياه

طهران/12 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان البلاد تواجه مشاكل في مجال المياه والاراضي الزراعية ولحلها يجب علينا تطوير تقنيات العلوم الفضائية.

واضاف 'محمد جواد آذري جهرمي' في الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للشؤون الفضائية انه يتم اليوم الاستعانة بتقنيات العلوم الفضائية في حل الكثير من المشاكل التي تواجهها مختلف بلدان العالم وفي شتي المجالات لذا يجب علينا السير قدما في تحقيق الخطة العشرينية (تنتهي عام 2025) في مجال تكنولوجيا العلوم الفضائية لحل المشاكل التي نواجهها في مجال المياه والزراعة.
واكد آذري جهرمي علي ضرورة ان تكون الخطة العشرينية ذات برامج تنفيذية واجرائية دقيقة ليمكن تحققها ومن ثم الاستعانة بها في حل مشاكل البلاد في مختلف المجالات.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

علمي آموزشي

العلوم الفضائية

مشاكل

آذري جهرمي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تقنيات العلوم الفضائية يجب ان تستخدم لحل مشاكل المياه

معظم المشاهدات

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

أحدث الأخبار

الجيش السوري يقضي علي 4 إرهابيين بريف حماة

الجيش السوري يقضي علي 4 إرهابيين بريف حماة

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

العثور علي اُحفور لأسنان فيل يعود تاريخه الي مليوني سنة

في محافظة أردبيل الايرانية،

العثور علي اُحفور لأسنان فيل يعود تاريخه الي مليوني سنة

سيناتور روسي لا يستبعد استعداد واشنطن لضربة جديدة ضد سوريا وينصح موسكو بعدم الاسترخاء

سيناتور روسي لا يستبعد استعداد واشنطن لضربة جديدة ضد سوريا وينصح موسكو بعدم الاسترخاء

المنتجات الايرانية في معرض باكو للمواصلات

المنتجات الايرانية في معرض باكو للمواصلات

موضوعات مرتبط