قائد قوات حرس الحدود

ضبط 916 كيلوغراما من المخدرات في منفذ ميرجاوه

زاهدان/12 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال قائد قوات حرس الحدود، ان فوج حماية منفذ ميرجاوة الحدودي في محافظة سيستان وبلوشستان (شرق ايران) استطاع وخلال الاشتباك مع عصابات تهريب المخدرات المسلحين من ضبط 916 كيلوغراما من مختلف انواع المخدرات.

واضاف العميد'قاسم رضايي' اليوم الثلاثاء، ان حرس الحدود تمكن وفي مواجهات مسلحة مع 15 عنصرا من المهربين من ضبط 876 كيلوغراما من الافيون و40 كيلوغراما من المورفين وضبط سيارة كانت بحوزتهم.
وصرح رضايي انه وخلال الاشتباكات تم قتل وجرح العديد من المهربين مبينا استشهاد عنصر من قوات حرس الحدود خلال الاشتباكات.
واكد قائد قوات حرس الحدود، ان القوي الأمنية و من خلال التزود بالمعلمومات و الرصد المتواصل، لن يسمحوا لعصابات تهريب المخدرات من تحقيق اهدافها المشؤومة.
يذكر ان محافظة سيستان وبلوشستان (شرق ايران) تحتل المركز الاول علي الصعيد العالمي في مكافحة المخدرات نظرا لمجاورتها لافغانستان وباكستان.
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ضبط 916 كيلوغراما من المخدرات في منفذ ميرجاوه

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