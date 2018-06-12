تعزيز العلاقات بين ايران والصين

وأعلنت شينهوا عن أنّ اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الايراني والصيني خلال زيارة روحاني الي الصين للمشاركة في مؤتمر قادة منظمة شنغهاي للتعاون كان بناءً وايجابياً تمت خلاله متابعة تطبيق وثيقة إقامة العلاقات الاستراتيجية والتعاون الشامل بين طهران وبكين التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الصيني لطهران عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الصين عن الرئيس الصيني قوله: إنّ العلاقات مع ايران طيبة في شتي المجالات والصين مستعدة لإبداء تعاون أوسع نطاقاً مع طهران وتقديم دعم ومساندة لها بهدف المضي بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الي الأمام.

ومن التوصيات التي تقدّم بها الرئيس الصيني خلال اللقاء، تمتين العلاقات السياسية والاستراتيجية ورفع مستوي الثقة المتبادلة والإكثار من الزيارات ومساندة البلدين لبعضهما البعض في القضايا الاقليمية والدولية وسيادة القانون وتطوير مشروع طريق الحرير الجديد ومكافحة الارهاب.

كما وصف الرئيس الصيني موقف بلاده من الإتفاق النووي بأنه موقف يري الاتفاق معاهدةً هامة متعددة الأطراف تُسهم في استتباب الأمن في الشرق الاوسط يجب تطبيق بنودها بدقة.

وأكّد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال اللقاء نقلاً عن وكالة أنباء الصين علي ضرورة تنمية العلاقات الثنائية واصفاً اياها في الوقت الراهن بأنها راقية معلناً عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون مع الصين في مشروع طريق الحرير الجديد.

وقال روحاني: إنّ الولايات المتحدة تسعي الي استهداف مصداقية الاتفاق النووي وعلي المجتمع الدولي معارضة هذا الموقف وصيانة الإتفاق النووي.

كما طالب روحاني الصين بأن تلعب دوراً ايجابياً في ظل الظروف الراهنة وفيما يخص الإتفاق النووي.

وكان روحاني قد وصل الجمعة الثامن من الشهر الجاري مدينة شينغداو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة تعاون شنغهاي، رافقه في هذه الزيارة وفد تكوَّن من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي.

وبدأ المؤتمر أعماله يوم السبت 9حزيران/يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغداو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجكستان و أوزبكستان هي الدول التي أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

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