القوة البرية للحرس الثوري ترفض مزاعم المناوئين للثورة فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة في شمال غرب البلاد

وأفاد مراسل ارنا نقلا عن العلاقات العامة للحرس الثوري اليوم الثلاثاء، إنه إثر بعض الادعاءات الزائفة من قبل إحدي الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة التي تعرضت لضربة قاسية من قوات الحرس الثوري الإيراني في شمال غرب البلاد والمناطق العامة في سروآباد وآشنوية في الأيام الأخيرة، بشان استشهاد بعض المقاتلين في هذه المواجهات، فإن العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية في الحرس الثوري، ترفض هذه المزاعم وتصفها بالخاوية.

وأعلن المقر: علي ما يبدو إن الزمر الإرهابية ومرتزقة الاستكبار العالمي، اصيبوا بالهذيان بسبب الفشل الأخير في تحقيق أهدافهم الشريرة، وبالتالي بدءوا بالاسقاط وقلب الحقائق من خلال نشر تقارير كاذبة، بهدف بث المعنويات لقواتهم المهزومة والإجرامية.

وشدد البيان علي أنه بفضل الله، فإن جميع المقاتلين الشجعان في مقر حمزة الذين شاركوا في العمليات الاخيرة ضد المناوئين للثورة، موجودون في وحداتهم في صحة وسلامة، مصرحا، بان الرجال الغياري المدافعين عن أمن النظام والشعب الإيراني، لازالوا مستعدين للرد بشكل حاسم علي أي تحرك ومحاولة من قبل الاعداء دون الاهتمام بالضجة الإعلامية والحرب النفسية للأعداء .

علماً ان قوات مقر حمزة سيد الشهداء (ع) تمكنت خلال الايام الاخيرة، من القضاء علي ثلاث خلايا ارهابية في مناطق سروآباد واشنويه في شمال غربي البلاد وقتل 13 عنصرا من العناصر الارهابية واصابة اخرين منهم.

انتهي** 2344

