اربعة مطارات في موسكو تقدم خدماتها لمشجعي كأس العالم

وجاء في تقرير لمراسل ارنا من موسكو انه في الايام العادية تقوم ثلاثة مطارات في مدينة موسكو بتقديم خدماتها لزبائنها ولكن بسبب وصول مشجعي الفرق المتأهلة الي نهائيات كأس العالم تم اضافة مطار رابع لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المشجعين.

وستبدأ مباريات كأس العالم يوم الخميس بلقاء يجمع روسيا البلد المضيف والسعودية ضمن المجموعة ِa وسيلعب المنتخب الايراني اولي مبارياته ضمن المجموعة b يوم الجمعة 15 حزيران امام المنتخب المغربي في ملعب مدينة 'سان بطرسبورغ' وفي مباراته الثانية يوم 20 حزيران يقابل المنتخب الاسباني في ملعب مدينة 'قازان' ومباراته الثالة ستكون امام المنتخب البرتغالي يوم 25 حزيران علي ملعب مدينة 'سارانسك'.

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