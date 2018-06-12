ترامب وكيم يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لنتائج لقائهما

وعقدت قمة تاريخية بين زعيمي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة في سنغافورة اليوم الثلاثاء، وهو ما يذكي الآمال في التوصل إلي حل سياسي للقضية النووية بشبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم في المنطقة.

ومع ذلك لا يتوقع أحد أن يكون في مقدور القمة، التي استمرت لنصف يوم، تسوية جميع الخلافات وتبديد حالة عدم الثقة العميقة بين هذين الخصمين العتيدين.

فالطريق نحو بلوغ الهدف المتمثل في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام والازدهار الإقليميين من المؤكد أنه طريق وعر يتطلب التحلي بالصبر والحكمة. والخطوة الأولي هي الأصعب دائما.

إن قمة سنغافورة تمثل المرة الأولي في التاريخ التي يجتمع فيها رئيس أمريكي في المنصب مع الزعيم الأعلي لكوريا الديمقراطية. وفي هذا الصدد، تحمل القمة في حد ذاتها أهمية تاريخية ومن المتوقع أن ترسم مسارا لنزع السلاح النووي وتبشر بفصل جديد نحو إحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة.

وكانت كوريا الديمقراطية قد قدمت مبادرات حسن نية أبدت من خلالها رغبتها القوية في تحقيق شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية وفي التركز علي التنمية الاقتصادية.

فقد التزمت بيونغيانغ بوعدها في أواخر مايو بتفكيك موقع التجارب النووية المقام تحت الأرض 'بونغي- ري' حيث أجرت جميع تجاربها النووية الست السابقة. وقد وجهت الدعوة لمراسلين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا ليشهدوا عملية إغلاقه .

لن تختفي الخلافات جميعا في الحال ولكن هذا لا يعني علي الإطلاق أنه لا يمكن تجاوزها. ويتعين علي البلدين معالجة الشواغل المعقولة للآخر، وإدارة خلافاتهما والحد منها، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحوار وتدعيم الثقة المتبادلة.

المصدر: وكالات

انتهي** 2344

