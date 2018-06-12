راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

وخلال مشاركته في إجتماع صحفي اُقيم في طهران بمناسبة إقامة المعرض الدولي الثالث للماكنات والمعدات الصناعية وصناعات المعادن و ردّاً علي سؤال مراسل وكالة إرنا حول مواصلة نشاط هذه الشركة في ايران بعد الإنسحاب الامريكي من الاتفاق النووي أضاف شَفر بأنّ الجهتين المقيمتين لمعرض 2018AMB iran أي شركة «مسه اشتوتغارت» و إتحاد منتجي الماكنات الالماني هما مَن سيتخذ القرار بهذا الشأن.

وأفاد شفر بأننا متفائلون ونتوقع دعم الدول الاوروبية لايران في هذا الشأن.

وفي نفس السياق قال محمد رؤوفي قادري المدير التنفيذي لمعرض «شهر آفتاب» الدولي في تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا: إنّ قطاع المعارض لم يشمله الحظر واصفاً إقامة المعارض التي تشارك فيها شركات ذات ماركات عالمية بأنها إحدي الطرق الرئيسة المؤدية الي تنمية البلاد.

يُذكر بأن المعرض الدولي للماكنات والمعدات الصناعية وصناعات المعادن 2018AMB iran سيقام إعتباراً من 26 حتي 29 حزيران/يونيو في طهران من الساعة ال10 صباحاً حتي الخامسة مساء بتوقيت طهران.

هذا وأعلنت حتي الآن 12 دولة استعدادها للمشاركة في المعرض وهي المانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا والنمسا وسويسرا والصين وتايوان واليابان وجمهورية التشيك وروسيا تضاف اليها شركات محلية ايرانية. وسيكون المعرض خير فرصة للمفاوضات التجارية و الرقيّ بالصناعة الايرانية ونقل التقنيات الحديثة.

انتهي** ع ج**2344

