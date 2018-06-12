رئيس إتحاد صُنّاع الماكينات الألمانية:

راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

طهران/12حزيران/يونيو/إرنا - قال رئيس إتحاد صنّاع الماكنات والمعدات الصناعية الألمانية ويلفرد شَفر مساء أمس الاثنين: إننا راغبون بمواصلة نشاطاتنا في ايران وننتظر الإعلان عن الموقف السياسي الاوروبي الاسبوع القادم.

وخلال مشاركته في إجتماع صحفي اُقيم في طهران بمناسبة إقامة المعرض الدولي الثالث للماكنات والمعدات الصناعية وصناعات المعادن و ردّاً علي سؤال مراسل وكالة إرنا حول مواصلة نشاط هذه الشركة في ايران بعد الإنسحاب الامريكي من الاتفاق النووي أضاف شَفر بأنّ الجهتين المقيمتين لمعرض 2018AMB iran أي شركة «مسه اشتوتغارت» و إتحاد منتجي الماكنات الالماني هما مَن سيتخذ القرار بهذا الشأن.
وأفاد شفر بأننا متفائلون ونتوقع دعم الدول الاوروبية لايران في هذا الشأن.
وفي نفس السياق قال محمد رؤوفي قادري المدير التنفيذي لمعرض «شهر آفتاب» الدولي في تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا: إنّ قطاع المعارض لم يشمله الحظر واصفاً إقامة المعارض التي تشارك فيها شركات ذات ماركات عالمية بأنها إحدي الطرق الرئيسة المؤدية الي تنمية البلاد.
يُذكر بأن المعرض الدولي للماكنات والمعدات الصناعية وصناعات المعادن 2018AMB iran سيقام إعتباراً من 26 حتي 29 حزيران/يونيو في طهران من الساعة ال10 صباحاً حتي الخامسة مساء بتوقيت طهران.
هذا وأعلنت حتي الآن 12 دولة استعدادها للمشاركة في المعرض وهي المانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا والنمسا وسويسرا والصين وتايوان واليابان وجمهورية التشيك وروسيا تضاف اليها شركات محلية ايرانية. وسيكون المعرض خير فرصة للمفاوضات التجارية و الرقيّ بالصناعة الايرانية ونقل التقنيات الحديثة.
انتهي** ع ج**2344



برچسب ها

اقتصاد

معرض

طهران

المعدات الصناعية الألمانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

معظم المشاهدات

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

أحدث الأخبار

القوة البرية للحرس الثوري ترفض مزاعم المناوئين للثورة فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة في شمال غرب البلاد

القوة البرية للحرس الثوري ترفض مزاعم المناوئين للثورة فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة في شمال غرب البلاد

اربعة مطارات في موسكو تقدم خدماتها لمشجعي كأس العالم

اربعة مطارات في موسكو تقدم خدماتها لمشجعي كأس العالم

ترامب وكيم يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لنتائج لقائهما

ترامب وكيم يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لنتائج لقائهما

راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

رئيس إتحاد صُنّاع الماكينات الألمانية:

راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

أواخر الشهر ..المعرض الدولي الثالث للماكينات والصناعات المعدنية

أواخر الشهر ..المعرض الدولي الثالث للماكينات والصناعات المعدنية

موضوعات مرتبط