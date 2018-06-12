أواخر الشهر ..المعرض الدولي الثالث للماكينات والصناعات المعدنية

وتشارك بالاضافة الي الجمهورية الاسلامية الايرانية، كل من المانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا والنمسا وسويسرا والصين وتايوان واليابان والتشيك وروسيا وغيرها من الدول في المعرض باقامة أكثر من 120 جناحا.

ويمكن أن يوفر المعرض أساسًا جيدًا للمحادثات التجارية والاستثمارية المشتركة في مجال تحسين وتطوير الصناعات الإيرانية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

و قال صادق نجفي، نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة في مؤتمر صحفي حول تنظيم المعرض، إن إقامة واستمرارية التبادل التجاري والاقتصادي بين رجال الأعمال والمنتجين الإيرانيين مع نظرائهم الأجانب، يعد هدفاً مهماً لإقامة المعارض الدولية.

وشدد علي أنه اليوم، ومع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، فاننا بحاجة إلي الحفاظ علي هذا التعاون أكثر من أي وقت مضي.

وأشار نجفي إلي اهتمام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ علي العلاقات مع إيران في جميع المجالات وقال: إذا كان من المقرر ان يقوم بلد ما بتقرير مصير الدول الأخري في العالم فعندئذ سيحكم 'قانون الغاب'.

وقال المدير التنفيذي للصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران: علي الرغم من أننا لا نستطيع النظر فقط الي الداخل، إلا أننا واجهنا مجموعة متنوعة من العقوبات لمدة 40 عامًا ولانخشي هذه المشاكل.

كما أشار إلي وجود بعض المشاكل وإساءة استخدام البعض للأجواء السياسية والاقتصادية التي نشأت وقال: يجب أن ندعم الشباب من أجل تطوير البلاد ولن نتردد في هذا الصدد.

من جانبه قال 'ويلفريد شفر'، رئيس اتحاد مصنعي الماكينات الألمانية: جئنا الي إيران قبل ثلاث سنوات بعد رفع العقوبات، لتحديث وإعادة بناء الصناعة الإيرانية.

وأشار الي نمو حجم التجارة مع إيران في هذا المجال خلال العامين الماضيين، بحيث بحلول عام 2017، زاد استخدام الماكينات الألمانية في إيران أكثر من خمس مرات.

واضاف إن ألمانيا ثاني أكبر مصدر للماكينات الي ايران، بحصة تبلغ 15.1 بالمائة بعد الصين التي تبلغ حصتها 39.3 في المائة.

انتهي** 2344

