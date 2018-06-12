خمسة شخصيات سياسية عراقية يبّلغون من البيت الابيض بعدم الغاء الانتخابات

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وذكرت وكالة (سومر نيوز) نقلا عن مصدر سياسي عراقي 'لم تذكر اسمه'، ان 'متنفذو السياسة الامريكية القريبين من العملية السياسية في العراق ابلغوا خمس شخصيات سياسية ضمنهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بعدم الغاء الانتخابات او المطالبة بأعادتها مهما بلغ الامر'.

وكانت بغداد قد شهدت اول امس الاحد، حريق هائل في ثلاث مخازن تابعة للمفوضية في جانب الرصافة منها، الا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والحفاظ علي الأصوات الانتخابية بحسب وزارة الداخلية العراقية.

فيما اكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، احتراق جميع أجهزة تسريع نتائج الانتخابات والتحقق الالكترونية الخاص بمكتب انتخابات بغداد الرصافة.

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