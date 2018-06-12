هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

خمسة شخصيات سياسية عراقية يبّلغون من البيت الابيض بعدم الغاء الانتخابات

بغداد/12 حزيران/يونيو/ارنا- كشف مصدر سياسي، الاثنين، ان امريكا ابلغت خمس شخصيات سياسية عراقية علي تواصل معها بعدم الغاء الانتخابات او المطالبة بإعادتها .

وذكرت وكالة (سومر نيوز) نقلا عن مصدر سياسي عراقي 'لم تذكر اسمه'، ان 'متنفذو السياسة الامريكية القريبين من العملية السياسية في العراق ابلغوا خمس شخصيات سياسية ضمنهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بعدم الغاء الانتخابات او المطالبة بأعادتها مهما بلغ الامر'.
وكانت بغداد قد شهدت اول امس الاحد، حريق هائل في ثلاث مخازن تابعة للمفوضية في جانب الرصافة منها، الا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والحفاظ علي الأصوات الانتخابية بحسب وزارة الداخلية العراقية.
فيما اكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، احتراق جميع أجهزة تسريع نتائج الانتخابات والتحقق الالكترونية الخاص بمكتب انتخابات بغداد الرصافة.
انتهي ع ص** 2344



برچسب ها

سياسي

العراق

5 شخصيات عراقية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خمسة شخصيات سياسية عراقية يبّلغون من البيت الابيض بعدم الغاء الانتخابات

معظم المشاهدات

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ`داعش` الي بغداد

أربيل تسلم أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ'داعش' الي بغداد

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

أحدث الأخبار

القوة البرية للحرس الثوري ترفض مزاعم المناوئين للثورة فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة في شمال غرب البلاد

القوة البرية للحرس الثوري ترفض مزاعم المناوئين للثورة فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة في شمال غرب البلاد

اربعة مطارات في موسكو تقدم خدماتها لمشجعي كأس العالم

اربعة مطارات في موسكو تقدم خدماتها لمشجعي كأس العالم

ترامب وكيم يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لنتائج لقائهما

ترامب وكيم يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لنتائج لقائهما

راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

رئيس إتحاد صُنّاع الماكينات الألمانية:

راغبون بمواصلة نشاطاتنا في السوق الايرانية

أواخر الشهر ..المعرض الدولي الثالث للماكينات والصناعات المعدنية

أواخر الشهر ..المعرض الدولي الثالث للماكينات والصناعات المعدنية

موضوعات مرتبط