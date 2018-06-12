ائتلاف دولة القانون يطالب بمطابقه شامله لصناديق الاقتراع مع نتائج جهاز العد الالكتروني

واكد الائتلاف في بيان له، امس الاثنين، ان'مطلبه الاساسي هو تصحيح اثار الخيانة الكبري في التزوير وحرق الصناديق؛ لذلك يجد انه لا مناص من اجراء مطابقه شامله لما في الصناديق مع ما ظهر في نتائج جهاز العد الالكتروني'، رافضا' تشكيل حكومة بمقدمات مزوره وتلاعب صارخ'.

وطالب' بالمعالجة ولَم الموضوع دفاعا عن العملية السياسية وسلامة العراق من الانهيار، وملاحقة مرتكبي الخيانة العظمي الذين شوهوا صورة العراق وتسببوا بهذه الفتنة'.

وكان نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون التقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش،الاثنين ، وجري خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية ، كما تم بحث الإشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية وسبل معالجتها وفق الدستور والقانون، بحسب بيان لمكتب المالكي.

وأكد المالكي ضرورة اجراء اصلاحي للعملية التي اقترنت بالتزوير والتلاعب بالنتائج بحيث يكون منسجما مع القانون ويرضي جميع الأطراف، موضحا ان تشكيل الحكومة من دون معالجة حالة التلاعب التي رافقت الانتخابات امر مرفوض ولا يَصْب في مصلحة العملية السياسية.

وأعرب عن استعداد ائتلاف دولة القانون، الذي حصل علي 26 مقعدا، الالتزام بما تتفق عليه القوي الوطنية من حلول للازمة، “رغم الضرر الذي تعرض له من جراء عملية التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات”.

وتمكن البرلمان من عقد جلسة الاربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية واحالة ملفها علي القضاء للاشراف علي عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الالكتروني.

وشهدت بغداد اول امس الاحد، حريق هائل في ثلاث مخازن للمفوضية في جانب الرصافة منها، الا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والحفاظ علي الأصوات الانتخابية بحسب وزارة الداخلية العراقية.

فيما اكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، احتراق جميع أجهزة تسريع نتائج الانتخابات والتحقق الالكترونية الخاص بمكتب انتخابات بغداد الرصافة.

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