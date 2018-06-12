مجلة 'بلومبيرغ' الامريكية: العراق يزيد مقاومة 'أوبك' للخطط السعودية

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ونقلت وكالة 'بغداد اليوم' الاخبارية عن المجلة، قول العراق إن 'أوبك يجب أن تقاوم الضغوط لزيادة إمدادات النفط مما يعزز معارضة خطط السعودية، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للاجتماع الأسبوع المقبل'.

وأضاف التقرير ان 'العراق وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، والرابع عالمياً' وان 'قيود الإمدادات من جانب المنظمة لم تحقق هدفها بعد، حيث لا تزال أسعار النفط دون المستوي المطلوب'.

ولفتت المجلة، إلي أن 'ذلك التحدي، يأتي في أعقاب مقاومة مماثلة من إيران وفنزويلا، أي ثلاثة من الدول الخمس التي أسست (أوبك) تعارض الآن الخطة السعودية'.

وبحسب ما ورد في تقرير بلومبيرغ، فإن 'الولايات المتحدة طلبت من المملكة العربية السعودية وغيرها، تخفيف القيود المفروضة علي الإنتاج التي وضعت في أوائل عام 2017، حيث أن الأسعار القريبة من 80 دولار للبرميل تشكل تهديداً للنمو الاقتصادي'.

وفي الشهر الماضي، اقترحت المملكة العربية السعودية وروسيا زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام، دون التشاور مع أعضاء أوبك.

وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، بوقت لاحق إن 'المنتجين من داخل أوبك وخارجها لم يصلوا بعد إلي الاهداف المحددة'، مشيراً إلي أن 'العراق يرفض القرارات الأحادية التي يتخذها بعض المنتجين والتي لا تتشاور مع البقية'.

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