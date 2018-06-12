العثور علي قنبلة غیر متفجرة فی ضواحی مدینة ایرانیة تعود لفترة الحرب المفروضة

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' قال زینی وند، ان هذه القنبلة تم العثور علیها من قبل الاهالی قبل فترة واخذها احدهم الي منزله قرب مصنع الاسمنت واحتفظ بها لفترة من الوقت.

واوضح قائد قوات التعبئة بمدینة دورود انه بعد الاطلاع علي وجود هذه القنبلة قامت وحدة من كتیبة 'الامام الحسین (ع)' التابعة للحرس الثوری بنقلها الي مكان آمن لیتم الیوم تفجیرها تحت السیطرة فی منطقة خارج المدینة.

یذكر انه خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقی السابق ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی الفترة من 1980 الي 1988 ، قصفت المقاتلات العراقیة مصانع الاسمنت فی مدینة دورود 8 مرات ما ادي الي استشهاد المئات من عمالها.

انتهي ** 2342

