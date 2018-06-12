مصدر عسكري يمني: استمرار العمليات الصاروخية وفق استراتيجية وبنك أهداف

طهران / 12 حزيران / يونيو /ارنا-
أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية أن صاروخ بدر1 البالستي الذي اطلقته القوة الصاروخية مساء اول أمس أصاب هدفه بدقة في المدينة الصناعية بجيزان.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمينة (سبأ) أن إطلاق الصاروخ الباليستي رسالة ويأتي في إطار الرد علي العدوان السعودي الأمريكي المستمر علي اليمن منذ أربع سنوات واستهدافه للمدنيين ومقدرات الشعب اليمني وتهديد امن واستقرار ووحدة اليمن.
كما أكد المصدر استمرار العمليات الصاروخية في استهداف عمق العدوان وتحالفه الباغي علي الشعب اليمني .. لافتا إلي أن الاستهداف القائم والمستقبلي يتم وفق استراتيجية وبنك أهداف تشمل مفاصل العدو العسكرية والاقتصادية حتي يوقف عدوانه علي اليمن.
ولفت المصدر إلي أن الجبهات شهدت عمليات نوعية وتكتيكية ناجحة يوم امس الاثنين في عدد من المحاور الهامة.
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صاروخ باليستي

جيزان

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مصدر عسكري يمني: استمرار العمليات الصاروخية وفق استراتيجية وبنك أهداف

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