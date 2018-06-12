الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

بغداد/12حزیران/یونیو/ارنا-اكد القیادی فی قوات الحشد الشعبی علی الحسینی، ان الاوضاع الامنیة فی مناطق اطراف محافظة كركوك مستقرة وتحت السیطرة، ولیس هناك ما یدعو الي القلق.

واشار المتحدث الرسمی بأسم الحشد الشعبی-محور الشمال الي سیطرة القوات الأمنیة علي الأوضاع فی اطراف كركوك عقب اعتداء عناصر من عصابات داعش الإجرامیة علي منطقة نائیة فی ناحیة الدبس جنوب المحافظة، فی ذات الوقت الذی ذكر فیه ان القوات الأمنیة ستشرع بعملیات عسكریة لملاحقة فلول داعش فی تلك المنطقة.
وبخصوص الاعتداء الارهابی فی ناحیة الدبس، قال الحسینی فی تصریحات صحفیة 'ان ما حدث عبارة عن هجوم مسلح لعناصر التنظیم الارهابی بالأسلحة الخفیفة علي قریة نائیة فی اطراف ناحیة الدبس بكركوك، إلا أن قوات الحشد الشعبی تصدت للهجوم وأوقعت خسائر بصفوف الإرهابیین دون تسجیل اصابات بصفوف قواتنا'، مضیفا 'بأن القوات الأمنیة تسیطر علي الأوضاع تماما فی اطراف كركوك عقب ذلك الاعتداء، علما أن قیادة العملیات تشن عملیات مستمرة علي تلك المناطق التی تشهد تواجد لعصابات داعش، وتتمكن من اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظیم جراء تلك العملیات'.
وحلت یوم امس، العاشر من شهر حزیران-یونیو، الذكري السنویة الرابعة لاجتیاح تنظیم داعش الارهابی لعدد من مدن ومناطق العراق، وفی مقدمتها محافظة نینوي، وعلي اثر ذلك صدرت فتوي الجهاد الكفائی من قبل ایة الله العظمي السید علی السیستانی، بوجوب التطوع لمواجهة عصابات داعش، وقد كان لتلك الفتوي، التی ادت الي اندفاع اعداد كبیرة من الشباب العراقی للدفاع عن بلادهم، وكذلك دعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، الاثر الكبیر فی دحر ذلك التنظیم الارهابی، وتحقیق الانتصار الشامل علیه فی شهر تشرین الاول-اكتوبر من العام الماضی.
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الحشد الشعبی: الاوضاع فی اطراف كركوك مستقرة وتحت السیطرة

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