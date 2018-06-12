بعد هزيمة داعش في العراق.. تراجع ضحايا الارهاب بنسبة 80%

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ونشرت وسائل اعلام عراقية مجتزءات منه 'ان عدد الضحايا في صفوف المدنيين الذي قتلوا نتيجة للاعمال الارهابية انخفض بنسبة 80% منذ بداية هذا العام نتيجة لهزيمة تنظيم داعش الارهابي'.

واشار التقرير الاممي الي 'ان نسبة الوفيات بين المدنيين في العراق قد انخفضت بنسبة 80% خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت البعثة الاممية في تقريرها 'إن 477 عراقي قتلوا في اعمال عنف منذ بداية العام 2018 في مقابل 2014 شخصا في الشهور الخمسة الاولي من عام 2017 بانخفاض قدره 76%، كما انخفض عدد الجرحي في الفترة نفسها من 2977 شخصا الي 993 بانخفاض قدره 68%'.

واضافت 'ان العراق قام بأجراء الانتخابات في شهر أيار الماضي دون وقوع أي حادث امني كبير، وهو الاول منذ هزيمة داعش ، وحتي الان مضي القسم الاكبر من شهر رمضان دون عنف كبير علي عكس الاعوام السابقة التي شهدت هجمات مميتة'.

وتعزيزا لما ورد من ارقام في تقرير (يونامي)، فأن جهات حكومية وغير حكومية مختلفة، سجلت انحسارا وتراجعا كبيرا في العمليات الارهابية، سواء في العاصمة بغداد او المدن الاخري، خلال العام الماضي والنصف الاول من هذا العام. ويعود ذلك اساسا الي تصفية وتفكيك الجزء الاكبر من الخلايا الارهابية، وقطع مصادر تمويلها ودعمها، من خلال تعزيز الجهد الاستخباري، فضلا عن الاستمرار بملاحقة فلول داعش بواسطة سلاح الجو والصنوف القتالية الاخري، في داخل العراق وخارجه، وتحديدا في سوريا، عبر التعاون والتنسيق مع السلطات السورية.

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