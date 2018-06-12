توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

طهران / 12 حزيران / يونيو /ارنا-
أعلن مجلس القضاء الاعلي في العراق، الاثنين، عن توقيف اربعة اشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات متهمين بحادثة حريق مخازن المفوضية في الرصافة، محذرا باتخاذ اقصي العقوبات بحق من يتلاعب بوثائق الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان اوردته السومرية نيوز إن 'محكمة تحقيق الرصافة تقرر توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، ثلاثة منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات'.
وأضاف بيرقدار، أن 'بهذه المناسبة يكرر مجلس القضاء الاعلي تحذيره لكل من تسول له نفسه التلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات اذا سوف تتخذ أقصي العقوبات بحقه'.
يذكر أن حريقا اندلع اول امس الأحد (10 حزيران 2018) داخل مخازن ل‍وزارة التجارة في جانب الرصافة موضوع فيها صناديق الاقتراع، فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات علي مخازن مفوضية الانتخابات، مشيرا الي انه سيلاحق العصابات الارهابية التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات.
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حرق مخازن المفوضة

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توقيف اربعة متهمين بقضية حرق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد

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