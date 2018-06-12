اصابة 18 شخصا اثر العاصفة التی اجتاحت طهران مساء الاثنین

وافادت العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ فی طهران فی تقریر لها بانه اثر هبوب ریاح عاصفة بسرعة 83 كیلومترا فی الساعة علي محافظة طهران مساء الاثنین اصیب 18 شخصا بجراح حیث تمت معالجة 13 منهم میدانیا فی حین نقل الخمسة الاخرون الي المستشفیات لمتابعة العلاج.

وذكر التقریر بان الاصابات نجمت عن سقوط ابراج واشجار وانهیار صخور.

ولم تصل لغایة الان تقاریر اضافیة عن الاضرار والاصابات الناجمة عن العاصفة الا انها كانت شدیدة بحیث ادت الي اقتلاع جذوع الكثیر من الاشجار وسقوط لوحات واجهات المحال التجاریة.

كما ادت الصواعق الرعدیة االتی رافقت العاصفة فی منطقة ورامین الواقعة جنوب العاصمة طهران الي اشعال حرائق فی مساحات واسعة من الاراضی المزروعة بالقمح والشعیر فی هذه المنطقة.

انتهي ** 2342

