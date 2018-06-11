جهانغيري: الحكومة تدعم تطوير تقنية النانو

وخلال إجتماعه باللجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو اليوم الإثنين أشار جهانغيري إلي التقارير المتعلقة بالإنجازات التي حققتها إيران علي صعيد تقنية النانو وإنتاج المقالات المتعلقة بتكنولوجيا النانو معرباً عن تقديره للعاملين في هذا القطاع.

وقال: علي الرغم من مرور فترة وجيزة علي عمل لجنة تطوير تقنية النانو إلا أنها حققت إنجازات جيدة وإن إيران تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من تحقيق المرتبة الخامسة في هذا المجال علي مستوي العالم.

واعتبر إن المسافة قليلة جداً بين إيران والدول المتطورة في مجال النانو داعياً إلي التقدم بخطوات كبيرة علي صعيد الإنتاج العلمي والبحث عن أماكن تسويق المنتجات.

انتهي ** ا ح**س.ر

