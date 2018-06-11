رئيس السلطة القضائية: ترامب فرعون جديد

وفي إجتماعه بكبار المسؤولين في السلطة القضائية اليوم الإثنين قال آملي لاريجاني لقد شاهد الجميع كيف إن الرئيس ترامب وبعد توقيعه لبيان مجموعة 'G7' قام بسحب توقيعه وهو علي متن طائرته الخاصة مشيراً إلي أن هذا هو التفرعن الحقيقي حيث كان الفراعنة عبر التاريخ يعتقدون أن بإمكانهم فعل أي شيء.

واعتبر آملي لاريجاني إن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات هو المقاومة مؤكداً إن إيران اليوم في موقع القوة وإن الشعب الإيراني وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية لن يستسلم للأعداء.

علي صعيد آخر أشاد آية الله آملي لاريجاني بالمشاركة الواسعة للشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس العالمي معتبراً إن القضية الفلسطينية ليست ملكاً لجهة معينة بل هي ملك العالم الإسلامي بأجمعه.

وقال إن مقاومة الشعوب في الدول الإسلامية لا سيما إيران دق ناقوس الخطر لدي الأعداء خاصة الولايات المتحدة معتبراً إن المشاركة الحماسية للشعب الإيراني في الساحة بث اليأس داخل الأعداء الذين كانوا طمحوا إلي إثارة الخلافات الداخلية في إيران.

وشدد علي ضرورة الوحدة والتلاحم بين المسلمين مشيراً إلي مسيرة يوم القدس العالمي تعزز من الثقة بالنفس لدي المقاومة في العالم الإسلامي.

انتهي ** ا ح**س.ر

