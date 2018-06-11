ايران تفوز بـ 7 ميداليات في منافسات تركيا لالعاب القوي

ويضم الفريق الايراني 11 عداء ولاعبا من الرجال والنساء؛ بما يشمل مختلف الافرع الرياضية ضمن منافسات العاب القوي التي تستضيفها مدينة اسطنبول التركية.

وفاز العدّاء الايراني 'مهران حسيني' بالمركز الاول في سباق العدو لمسافة 100 متر؛ متفوقا علي منافسيه الاوكراني والتركي.

وفي سباق العدو لمسافة 400 متر، تمكن العداء الايراني الاخر 'علي خديور' من احراز المركز الاول.

كما فاز العداؤون 'امير مرادي' و'مسلم مياندوست' و'حسين كيهاني'، بالمراكز الاول والثاني والثالث في سباق العدو لمسافة 1500 متر.

وفي سباق القفر بالزانة، تمكنت اللاعبة الايرانية 'مهسا ميرزا طبيبي' من احراز المركز الثاني ضمن منافسات العاب القوي في تركيا؛ فضلا عن كسرها للرقم القياسي الوطني لهذه الرياضة.

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