بمشاركة ايران .. بدء اعمال معرض باكو الدولي للنقل

ويضم هذا المعرض 85 شركة ناشطة في مجالات النقل، بما فيها شركة 'بايا تدبير' الايرانية، وهي تقوم بعرض امكانياتها وطاقاتها في المجالات ذات الصلة بما يشمل النقل السّككي والبري والجوي والبحري وصناعة وصيانة السفن.

وفي تصريح له بالمناسبة، اكد وزير الطرق والمواصلات والتكنولوجيا الاذربيجاني علي الدور الستراتيجي لممري 'الشمال – جنوب'، و'الشرق –غرب'، في مجال نقل البضائع والمسافرين.

وتمثل الشركات المشاركة في معرض باكو الدولي للنقل، الجمهورية الاسلامية الايرانية، وجمهورية اذربيجان وروسيا البيضاء، وروسيا وتركمانستان وتركيا، واكرانيا، واليونان، الي جانب بلدان اخري.

علما ان المعرض يستمر باعماله لغاية 13 يونيو الحالي.

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