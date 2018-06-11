طائرات التحالف الاميركي ترتكب مجزرة راح ضحيتها 18 لاجئاً عراقياً بريف الحسكة

دمشق/11حزيران/يونيو- ارتكبت طائرات التحالف الاميركي مجزرة راح ضحيتها نساء وأطفال عراقيون لاجئون إلي قرية خويبيرة بريف الحسكة الجنوبي.

وأفادت مصادر أهلية للوكالة العربية السورية للانباء (سانا) في الحسكة بأن طائرات “التحالف الدولي” قصفت مدرسة في قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنيا جلهم نساء وأطفال عراقيون فروا من جرائم إرهابيي “داعش” وقصف “التحالف”.
واستشهد الثلاثاء الماضي 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال ووقع دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة جراء قصف طائرات “التحالف الدولي” منازل المواطنين في قرية جزاع شمال الدشيشة بالريف الجنوبي لمدينة الشدادي.
وأشارت المصادر إلي أن “التحالف الدولي” يعمد إلي قصف قري في ريف مدينة الشدادي بمختلف أنواع الأسلحة تمهيدا لاحتلال مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القري.
ويكثف “التحالف الدولي” من اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة علي التجمعات السكانية بريف الشدادي الجنوبي الشرقي حيث يتعمد تدمير منازل المدنيين ولا سيما في القري التي رفض أهلها الانضمام إلي ميليشيا “قسد”.
ومنذ تشكيل “التحالف الدولي” بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلي استهدافه البني التحتية من جسور ومنشات حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.
انتهي**2018**س.ر



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طائرات التحالف الاميركي ترتكب مجزرة راح ضحيتها 18 لاجئاً عراقياً بريف الحسكة

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