رئيس لجنة المياه النيابية : تصريحات نتنياهو الكاذبة باتت مكشوفة للشعب الايراني

وفي تصريح اليوم الاثنين لمراسل 'ارنا'، ردا علي شريط الفيديو الذي نشر من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بشأن وضع المياه في ايران، اكد ساداتي نجاد ان نتنياهو يتحدث عن 'مساعدة ايران للتغلب علي ازمة شحة المياه' في الوقت الذي تسبب لاهالي غزة بمشاكل كثيرة في هذا الخصوص.

وتابع، ان نتنياهو زعم في تصريحاته ان 'ملايين الاطفال الايرانيين يعانون من سوء ادارة المسؤولين ونهب المصادر الاساسية'، فيما حذر الصندوق الدولي لحماية الاطفال (اليونيسف) في تقرير له خلال العام 2017 ، ان اطفال غزة يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن المياه الرديئة؛ مضيفا ان هذا الكيان القاتل للاطفال لم يعر اي اهتمام الي هذا التقرير.

واردف رئيس اللجنة النيابية للدراسات الاستراتيجية حول المياه، قائلا ان قطاع غزة يواجه مشاكل كبيرة بما فيها شحة مياه الشرب والجفاف الواسع؛ ما حدي بالدول الاوروبية ان تخصص مساعدات مالية بقيمة 456 مليون يورو لمشاريع تحلية المياه في غزة.

وقال ساداتي نجاد انه ينبغي علي نتنياهو ان يوفر المياه الصالحة للشرب للاصفال العطاشي في غزة؛ ولا حاجة بان يشغل باله بشان الوضع في ايران.

ولفت النائب في مجلس الشوري الاسلامي الي ما تسبب فيه الكيان الصهيوني، رغم كافة مزاعمه، من معضلات في مجال المياه داخل العراق.

وقال ان نتنياهو الذي يدعي مساعدة الشعب الايراني في مجال المياه، قام بالتعاون مع تركيا بانشاء سدود علي مسار نهري دجلة والفرات؛ بما شكل انتهاكا للقوانين الدولية وتسبب في انهيار الزراعة داخل العراق.

واوضح ساداتي نجاد قائلا، ان من اهم اسباب ظاهرة الاتربة والغبار في ايران والعراق يكمن في استثمار الكيان الصهيوني في مشروع 'كاب' داخل تركيا لتدمير نهري دجلة والفرات؛ مضيفا ان تركيا والكيان الصهيوني يتعاونان حاليا في انشاء 14 سدا علي نهر الفرات و8 سدود علي نهر دجلة، وما مجموعه 19 محطة مائية لانتاج الكهرباء.

وشدد علي ان الكيان الصهيوني يوفر المياه لشعبه عبر الاعتداء وغصب المصادر المائية للبدان الاخري؛ ولم يسبق لهذا الكيان علي مدي 70 عاما من تكوينه ان يذهب الي دولة ما ولم يخلف فيها غير الدمار والحروب والفوضي.

وخلص الي ان الشعب الايراني لن ينخدع بهذه التصريحات المزيفة، وقد رد بكل حسم خلال مشاركته الملحمية في مسيرات يوم القدس العالمي لهذا العام، علي نتنياهو والكيان الصهيوني وعملائه.

انتهي ** ح ع

