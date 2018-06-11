جابري أنصاري: إيران علي إستعداد للتعاون مع الصليب الأحمر الدولي

طهران /11 حزيران/يونيو- أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري استعداد إيران للتعاون مع الصليب الأحمر الدولي للتقليل من حجم الكوارث البشرية الناجمة عن الأزمات في المنطقة.

وخلال إستقباله منسقة الجمعية الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط 'فالري بتي بير' اليوم الإثنين أشار جابري أنصاري إلي الأبعاد الإنسانية للأزمات في سوريا واليمن واستعداد إيران للتعاون في هذا المجال.
وأشار جابري أنصاري إلي هذا اللقاء عبر صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي لافتاً إلي إنه تحدث مع بتي بير عن التجارب المؤلمة التي مرت بها الحكومة والشعب في إيران خلال الحرب العراقية المفروضة (1980-1988) وخاصة علي الصعيد الإنساني وإن إيران تعاني حتي اليوم من آثار تلك الحرب .
واعتبر إن قضية تبادل الأسري والمفقودين في الحرب السورية تمثل قضية إنسانية تثير إهتمام إيران وإن متابعة هذه القضية تعتبر من أولويات الدول التي تسعي إلي حل الأزمة السورية.
كما تناول جابري أنصاري الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها اليمن والقتل المستمر الذي يتعرض له الشعب هناك بفعل الحرب والحصار المفروض من قبل السعودية وحلفاؤها معرباً عن استعداد إيران الكامل للتعاون مع الصليب الدولي للتقليل من حجم هذه الكوارث والأزمات في المنطقة.
من جانبها أعربت منسقة الجمعية الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط 'فالري بتي بير' عن تقديرها للمساعي التي تبذلها إيران لحل المشاكل الإنسانية التي تعاني منها سوريا واليمن مؤكدة استعداد المنظمة الدولية للتعاون مع الدول المختلفة في هذا الإطار.
انتهي ** ا ح**س.ر



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جابري أنصاري: إيران علي إستعداد للتعاون مع الصليب الأحمر الدولي

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