السويد تتبرع بـ200 ألف يورو لمنكوبي الزلزال في كرمانشاه

وأضافت هلنا سونغلند ( Helena sangeland ) اليوم الإثنين بعد لقائها محافظ كرمانشاه في حديث لمراسل إرنا، 'اننا اليوم نتواجد في محافظة كرمانشاه بهدف إجراء زيارة تفقدية للمناطق المنكوبة بالزلزال والإطلاع عن كثب علي وضع المنكوبين'.

وأضافت، ان السويد قامت بارسال مساعداتها المالية الي المنكوبين، بعد أسبوعين من وقوع الزلزال في كرمانشاه.

وفيما أشارت الي ترحيب محافظ كرمانشاه بمساعدات هذا البلد في مجال إنشاء المستشفيات وتقديم المساعدات العلاجية، أكدت سفيرة السويد لدي طهران، 'ان السويد تتمتع بتجهيزات وإمكانيات جيدة في المجالات الصحية والدوائية وإننا سنقدم المساعدات للمنكوبين في هذه المجالات إذا تطلب الأمر'.

وعلي الصعيد ذاته قال سفير النرويج لدي طهران 'لارس نوردرم' (Lars nordrum) لمراسل إرنا، بعد لقائه بمحافظ كرمانشاه، 'اننا سنقوم بدراسة إحتياجات المنكوبين بالزلزال وسنقدم تقريرا بهذا الشأن للمسؤولين في بلادنا لكي تقدم النرويج مساعداتها لمنكوبي الزلزال إذا إستلزم الأمر'.

من جانبه، قال محافظ كرمانشاه 'هوشنك بازوند'، ' اننا نرحب بمساعدات السويد والنرويج لمنكوبي الزلزال في المجالات الصحية والعلاجية'.

يذكر ان زلزالا بقوة 7.3 ضرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مما ادي لوقوع خسائر كبيرة في 10 مدن و930 قرية وإلحاق الأضرار بصورة جزئية وشاملة ب 100 وحدة سكنية .

**إنتهي أ م د**س.ر

