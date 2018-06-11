رئيس السلطة القضائية: إيران أبدت ضبطا للنفس وعقلانية فيما يتعلق بالإتفاق النووي

وفي إجتماعه بكبار المسؤولين في السلطة القضائية اليوم الإثنين قال آملي لاريجاني إن من الضروري أن نتخذ من الإتفاق النووي درسا لنا في علاقاتنا الدولية مشيراً إلي أن قائد الثورة الإسلامية قال منذ البداية إن هؤلاء لا يمكن الوثوق بهم.

وأشار إلي أن وزير الخارجية الأمريكي السابق اعترف مؤخراً بأن أداء ترامب أكد صحة تصريحات قائد الثورة في إيران.

واعتبر إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية في مراسيم ذكري رحيل الإمام الخميني رحمه الله حول الإتفاق النووي ومصيره هي تصريحات مهمة جداً وتحدد مسيرة الجمهورية الإسلامية للمسؤولين في البلاد مشدداً علي ضرورة العمل في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية وأن لا نقوم بأي عمل يمكن أن يجعل العدو يعتقد أن إنسحاب من الإتفاق النووي سوف يغير من إرادة وعزيمة الشعب والحكومة في إيران.

وشدد علي ضرورة التحلي بالثقة بالنفس والتوجه إلي الإمكانيات الداخلية كما أكد ذلك قائد الثورة الإسلامية وأن نتعاون مع الدول الأخري لا علي أساس القبول بالتهديدات والإملاءات التي تفرضها.

وانتقد مساعي الولايات المتحدة لفرض إملاءاتها علي إيران مؤكداً إن الشعب الإيراني لن يرض أبداً بهذا الذل وسوف يرد علي الأعداء بكل وعي وبصيرة.

انتهي ** ا ح**س.ر

