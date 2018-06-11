تحالف العدوان السعودي يقصف مركزا لمعالجة الكوليرا في حجة

طهران/11حزيران/يونيو- أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، تعرض مركزها لمعالجة الكوليرا في مديرية عبس بمحافظة حجة لاستهداف من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وقالت المنظمة في تغريدة علي 'تويتر' نقلا عن رئيس بعثتها في اليمن جواو مارتينز: قمنا بتجميد أنشطتنا في مديرية عبس بشكل مؤقت حتي نضمن سلامة موظفينا ومرضانا.
وأشارت المنظمة أن هذا الهجوم وقع صباح اليوم الاثنين علي مركز معالجة الكوليرا التابع لها في عبس من قبل التحالف السعودي والإماراتي.
وأكدت أن هذا الاستهداف يظهر عدم احترام كامل للمرافق الطبية والمرضي، سواء كان مقصودًا أو نتيجة إهمال، هذا غير مقبول علي الإطلاق' حسبما افادت قناة المسيرة.
يذكر أن طيران تحالف العدوان قصف منشئات تدعمها أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية ومخيمات نزحين في اليمن، خلال أكثر من ثلاث سنوات من العدوان عشرات المرات.
وقالت تيريزا سانكريستوفال، مديرة وحدة الطوارئ بأطباء بلا حدود في أغسطس 2016: 'بعد كل قصف، يتلقي أطباء بلا حدود تطمينات من أطراف النزاع ووعود بأن الأمر لن يتكرر. لا نريد أقوالاً ومجاملات ووعوداً لا يمكن الوفاء بها، نريد أن نري إثباتاً للنية والتزاماً بعدم تكرار قصف المرافق الصحية والكوادر الطبية والمرضي'.
انتهي**2018**س.ر



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تحالف العدوان السعودي يقصف مركزا لمعالجة الكوليرا في حجة

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