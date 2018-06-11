قطر ترفع دعوي قضائية علي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

الدوحة/11حزيران/يونيو- قالت حكومة قطر يوم الاثنين إنها سترفع دعوي ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت الحكومة القطرية في بيان أن الإمارات العربية المتحدة سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلي التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنعهم من الدخول أو المرور إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.
كما طلبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف اي تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
انتهي**2018**س.ر



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قطر ترفع دعوي قضائية علي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

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