صناعة مضخات حقن الوحل النفطي واعادة تدويره في مصفاة كرمنشاه

وأفاد قسم العلاقات العامة في شركة مصفاة كرمانشاه النفطية اليوم الإثنين إن برانديشة صرح قائلاً إن الصناعات النفطية في العالم تنتج يومياً 4.1 مليون برميل من الوحل النفطي مما يشكل خطراً كبيراً علي البيئة.

وقال: إضافة إلي ذلك فإن هناك الملايين من براميل الوحل النفطي يتم تخزينها بشكل مؤقت في الحفر والبرك دون أن تكون لها أية فائدة إقتصادية.

وأشار إلي أن الوحل النفطي يتم التخلص منه حالياً في العالم بطريقتين أساسيتين اما عبر دفنه في مواقع خاصة أو حرقه في مستودعات حرق النفايات.

وقال إن إدارة مصفاة كرمانشاه تمكنت وبفضل الخبراء المحليين من إبداع أسلوب حديث للتعامل مع الوحل النفطي مشيراً إلي أن هذا الأسلوب هو فريد من نوعه في العالم.

واعتبر إن مضخات حقن الوحل النفطي وإعادة تدويره يمثل إنجاز كبير لمصفاة كرمانشاه النفطية للمحافظة علي البيئة.

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