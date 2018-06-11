وزارة الامن تعلن عن اعتقال 27 عنصرا لخلية ارهابية

واكدت وزارة الامن ان هؤلاء الارهابيين وافي سياق مآرب الاستكبار عمدوا الي زعزعة الامن في الجمهورية الاسلامية والقيام بعمليات ارهابية في طهران وعدد من المدن الهامة داخل البلاد، وعليه قاموا بنشر صور في الفضاء الافتراضي؛ مهددين الشعب الايراني الابي بالثأر والقتل، لكن بفضل يقظة القوات المنتسبة الي وزارة الامن وتعاون مسؤولي القضاء وقوات الامن الداخلي وخاصة شرطة الفضاء الافتراضي (فتا) تم القاء القبض عليهم جميعا.

واشارت الوزارة ايضا الي ضبط كمية كبيرة من السلاح والمعدات العسكرية بما يشمل رشاشات كلاشينكوف ومسدسات وقنابل يدوية وقنابل وقطع مستخدمة لانتاج المتفجرات، كانت بحوزة هذه الخلية الارهابية.

انتهي ** ح ع

