روسيا: مسلحو 'الجيش الحر' يحضرون ل 'هجوم كيميائي' جديد في دير الزور

موسكو/11حزيران/يونيو- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، 11 يونيو، أن مسلحي جماعة 'الجيش الحر' يحضرون ل 'هجوم كيميائي' جديد بمساعدة قوات العمليات الخاصة الأمريكية بمحافظة دير الزور السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين: 'حسب المعلومات المؤكدة عبر ثلاث قنوات مستقلة في سوريا، تحضر قيادة ما يسمي بالجيش السوري الحر، وبمساعدة عسكربي قوات العمليات الخاصة الأمريكية، استفزازا جديا باستخدام مواد سامة في محافظة دير الزور'.
وأفاد كوناشينكوف، أن مسلحي الجيش الحر، أدخلوا أنابيب تحتوي علي غاز الكلور إلي بلدة حقل الجفرة في محافظة دير الزور، لتمثيل هجوم كيميائي وتصويره واستخدام التصوير لتبرير قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة علي أهداف حكومية سورية وتبرير هجوم المسلحين حسبما افادت وكالة تاس.
انتهي**2018**س.ر



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