هنية : العلاقة مع إيران مميزة ومتقدمة

طهران/11حزيران/يونيو/ارنا - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة محورية مهمة في المنطقة؛ وقال ان العلاقة مع إيران اليوم في مرحلة مميزة ومتقدمة.

واشار هنية، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك للانباء، الي الدعم الإيراني لحماس قائلا، ان 'إيران دولة محورية مهمة في المنطقة وعلاقتنا معها تكتسب أيضا بعدا استراتيجيا وقد قدمت الكثير لصالح شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ونتقاطع في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني في الرؤية والوجهة ويمكن أن نقول بأن العلاقة مع إيران اليوم في مرحلة مميزة ومتقدمة'.
ورفض هنية مقولة أن 'حماس' تؤازر محوراً عربياً ضد آخر؛ لافتاً إلي وجود علاقات جيدة مع كآفة الأطراف، وأوضح 'نحن لا ندخل في محاور ضد محاور أخري، نحن أصحاب قضية جامعة هي قضية فلسطين، والتي تحتاج إلي دعم من الجميع'.
واشار الي ان 'حركة حماس أرادت أن تنأي بنفسها عن الإشكالات الداخلية في سوريا'؛ مشدداً علي أن 'ظروفا موضوعية أدت لشكل العلاقة الحالي بين حماس ودمشق'.
وقال: 'نحن لم نقطع العلاقة مع سوريا ولكن الكثير من الظروف الموضوعية أدت إلي شكل العلاقة الحالي، ونحن نعتبر سوريا دولة شقيقة وقف شعبها ونظامها دوما إلي جانب الحق الفلسطيني'؛ مردفا 'كل ما أردناه أن ننأي بأنفسنا عن الإشكالات الداخلية، التي تجري في سوريا'.
وأعرب هنية عن أمله في أن 'يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، وأن تعود إلي دورها الإقليمي القومي'.
انتهي**2018/ ح ع **



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هنية : العلاقة مع إيران مميزة ومتقدمة

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