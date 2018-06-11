الفرزلي: محاولة ضغط علي ايران لتخفيف دورها في القضية الفلسطينية

الفرزلي وفي حديثه لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبر ان من مصلحة الجميع الاستعجال بتأليف الحكومة مشددا علي اهمية وجود المعارضة خارج الحكومة لتقوم بدور المراقبة والمحاسبة .

و اضاف ان الانتخابات الاخيرة ساهمت بتصحيح التمثيل اللبناني من جهة وبتصحيح الخطا التاريخي الذي ارتكب في العام 2005 وادي الي اقصاء الكثير من القوي .

وحول الانتخابات الاخيرة في لبنان وهل امنت صحة التمثيل قال الفرزلي: 'نستطيع القول حتما ان القانون انتج صحة تمثيل افضل بكثير من قانون الستين الذي ساهم بتشويه بنية التركيبة التمثيلية وخاصة بالنسبة للمكون المسيحي المهم . القانون الاخير سمح للمكونات اللبنانية بانتاج نوابها بنسبة مئوية كبيرة جدا تصل الي 85%. طبعا هذا القانون يحتاج الي تعديل وتطوير في المرحلة المقبلة '.

وقال ان التعديل يحب ان يذهب باتحاه توسيع الدوائر' لكني لا زلت عند رأيي بضرورة المرور بمرحلة انتقالية يتم فيها الانتخاب وفق القانون الاورثوذكسي الذي يفضي بان تنتخب كل طائفة نوابها علي اساس دائرة واحدة ما يساهم بتبديد هواجس بعض اللبنانيين من مسألة العدد . هذا الامر هو حل استراتيجي باتجاه الاصلاح الاكبر علي المستوي الانتخابي' .

وفيما اذا كان القانون الجديد هو الذي ساهم بخسارة تيار المستقبل ؟ قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني 'نعم بالتأكيد وهذا لم يكن مفاجئا بل متوقعا . لان تيار المستقبل كان لديه 18 نائبا مسيحيا مستولدين في كنفه وهذا الامر انتهي مع القانون الجديد . لقد نجح هذا القانون في تقجير الطوائف من داخلها اي انه اوجد التناقضات داخل الطوائف وليس بين الطوائف وها امر ايجابي ولذلك لم نشهد خلال هذه الانتخابات صراعا سنيا شيعيا' .

وحول انتخابه نائبا لرئيس مجلس النواب وانه اسس للاصطفاف السياسي الجديد الذي سيحكم البلد من الان فصاعدا وساهم باعادة الاعتبار لفريق 8 اذار قال الفرزلي: 'انا اعتبر ان انتخابي لموقع نائب رئيس مجلس النواب هو تقويم لخطأ تاريخي حصل في العام 2005 وادي الي اقصاء قوي كبيرة في البلد . انتخابي ادي الي اسقاط ورم 14 اذار والتضخم الذي اصابهم منذ العام 2005 .

كما تعلمون ففي ذلك العام قال الاميركيون عبر سفيرهم في لبنان انذاك جيفري فلتمان : الانتخابات الان . وهذا ما حصل علي الرغم من ان الدماء كانت تسيل في البلد والاتهامات بالغنتيال ترمي دون اي دليل .وقد دفع كثيرون ثمن هذا الخطاب. اليوم تم تصحيح لهذا الخطأ التاريخي .

وفيما اذا كانت نتائج الانتخابات ستنعكس علي موازين القوي في الداخل اللبناني ؟ قال 'نعم هي انعكست بشكل واضح . انا لا اريد تصوير الموضوع علي ان هناك انقلاب خطير طرأ . لا اريد تصوير الامر هكذا لانه لا يجب ان ننسي ان الرئيس ميشال عون تربطه علاقة جيدة بالرئيس الحريري. النتائج صححت مسار الخطاب السياسي في لبنان مع التشديد علي انه لا طموح لالغاء اواستئصال فئة لمصلحة اخري' .

وردا علي سؤال فيما اذا كان التصحيح سينعكس علي السياسة الخارجية للبنان ؟ قال الفرزلي: 'نعم هو سيدعم السياسة القائمة وسيثبت المعادلة الذهبية والحفاظ علي استقلال البلد وقوته الذاتية والردعية . التوازنات الجديدة ستسمح بوضع الاستراتيجية الدفاعية علي طاولة الحوار . الرئيس عون الذي يحظي بثقة حزب الله وثقة الجيش اللبناني هو الاقدر علي هذه المسألة.لذلك اري اننا سنذهب الي حوار جدي لصياغة استراتيجية دفاعية '.

وحول نتائج الانتخابات علي العلاقة مع الدولة السورية ؟ قال ان التواصل مع الدولة السورية هو المنطق الاكثر عقلانية . وقد جاء تصريح البطريرك الماروني مؤخرا حول ضرورة التواصل مع الدولة السورية من اجل حل مسألة النازحين، ليسقط ما جرب البعض تكريسه في لبنان عن ان شرط الوطنية اللبنانية هو العداء لسوريا .

وفيما اذا كانت سياسة النأي بالنفس تعتبر مانعا ً لتطوير العلاقة مع سوريا ؟ قال 'للاسف هناك من يعتبر ان العداء لسوريا هو شرط الوطنية اللبنانية اضافة الي كونه رسالة لجهات اقليمية لارضائها وكسب براءة ذمة امامها .هذا المنطق سقط في لبنان والا لماذا حصل الهجوم علي شخصيا وتصويري باني اكبر رمز للوصاية السورية .هم يتحاورون ويتشاركون مع شخصيات صديقة وقريبة من سوريا مثل الرئيس بري والسيد حسن نصر الله وسليمان فرنجية ثم يوجهون لي مثل هذه التهمة . وفي الحقيقة هم يفهمون المغزي الثقافي والفكري الذي امثله ودوري الذي اقوم به من اجل اسقاط مقولة ان العداء لسوريا هو شرط الوطنية اللبنانية .

وحول امكانية ان يقوم الرئيس بري بزيارة سوريا ؟ قال 'الزيارة مسألة شكلية علي الرغم من معانيها الرمزية . المسألة الجوهرية هي ايجاد قناعة لدي كل اللبنانيين بان العلاقات مع سوريا يجب ان تكون طبيعية فامن لبنان من امن سوريا والاقتصادان مترابطان . يجب ان تعود الامور الي طبيعتها وان ننهي الوضع الشاذ والاستثنائي الذي عشناه منذ العام 2005 . المطلوب جعل الامور طبيعية بين دولتين جارتين . نحن لا نملك حدود الا مع سوريا والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية مشتركة ومترابطة والعدو واحد . لذلك ليس من الطبيعي ان تكون العلاقات غير سوية . عندما نصل الي هذه المرحلة تصبح الزيارة طبيعية .

وحول التوقعات بتشكيل سريع للحكومة ؟ قال 'اعتقد انه يجب ان لا ننسي ان تأليف الحكومة قرار ينتج عن مشاورات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ويتطلب موافقة الطرفين .والرئيس عون يريد حكومة وحدة اذا امكن . الحريري يدافع ايضا عن نظرية الظروف الاستثنائية التي تتطلب تمثيل الجميع . ولكن برأيي فان الحكومة الجامعة تعني الغاء الدور الرقابي . المعارضة ضرورية لتفعيل العمل الرقابي وعمل مجلس النواب .

وفيما اذا كانت الظروف الاستثنائية تتطلب حكومة وحدة وطنية لمواجهتها قال الفرزلي: 'اذا كان المقصود المادة 95 من الدستور فهي تشترط ان تتمثل كل المكونات في الحكومة من اجل الميثاقية ولكن هذا لا يعني ان تتمثل كل الاحزاب . يكفي حكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحين لتكون الحكومة منسجمة مع متطلبات الدستور . المادة 95 لا تعني انتفاء المعارضة .

اليوم المسالة هي بيد الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري . اذا شعرا ان هناك محاولة لاغراق المطالب بنية التعطيل فيمكنهما ان يذهبا الي حكومة اكثرية وان يكون هناك معارضة وطنية خارج الحكومة .

وردا علي سؤال فيما اذا كانت ادول الاقليمية قادرة علي تعطيل تشكيل الحكومة ؟ قال 'التعطيل الاقليمي اذا حصل فسيكون من خلال الرموز المحلية . فهل يستسلم الرؤساء لهذه الضغوط ؟ اعتقد ان للجميع مصلحة بحكومة قريبة وليست متأخرة .

وحول العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية قال 'نطمح لعلاقات طبيعية ولنا مصلحة ان تكون علاقاتنا طبيعية مع السعودية ومع كل الدول العربية . مسألة التشويش الذي طرأ علي العلاقات بيننا وبين السعودية سببها محاولة استثمار القوي الاقليمية في الداخل اللبناني . واعتقد انهم كلما انكفأوا عن التدخل نقترب من العلاقات السليمة . ونتمني ان تكون التطورات التي حصلت عبرة للاستفادة منها .

وفيما اذا كانت العقوبات التي فرضتها واشنطن والرياض علي حزب الله ستنعكس سلبا علي تأليف الحكومة ؟ قال الفرزلي: لا اري انها ستنعكس سلبيا علي الحكومة . العقوبات لها اهداف اخري . غايتها خفض سقف طموحات حزب الله في الحكم اللبناني والضغط من اجل قضية فلسطين وصفقة القرن ولي الذراع في المفاوضات والضغط علي سوريا . طبعا هذه العقوبات

تؤثر اقتصاديا علي لبنان . يجب التذكير اننا منعنا من استقبال اي مال من سوريا والعراق .

وحول ما اذا كان يمكن التأثير علي امكانية استثمار لبنان لثروته النفطية ؟ قال ' في المنطقة المختلف عليها نخشي من سرقة اسرائيل للنفط ولكننا نري في المعادلة الردعية ضمانة لحماية النفط والغاز والاقتصاد والارض والحدود والمياه . وايضا ضمانة لتحصيل حقوقنا في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها . لبنان اليوم قوي بفضل معادلته الذهبية التي امنت له القوة .

وردا علي سؤال حول'هل لا زلت عند رأيك بان الحل السياسي في سوريا قادم بمظلة اتفاق اميركي روسي؟' قال : نعم بالتأكيد . الازمة السورية تقترب من نهايتها والجولات التي نشهدها لن تؤدي الا الي تأمين عودة الدولة السورية الي كل الاراضي السورية .

وحول قرائته لانسحاب الاميركي من الملف النووي الايراني ؟ قال 'اري في ذلك محاولة ضغط علي ايران لتخفيف دورها في القضية الفلسطينية ولتمرير صفقة القرن .

الهدف ليس ايران نوويا بل الدور السياسي والعسكري لايران والذي يزعج اسرائيل .'

انتهي**2054**س.ر

