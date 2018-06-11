وزير الرياضة : يجب توظيف الرياضة لتعزيز المحبة بين الشعوب

طهران / 11 حزيران / يونيو / ارنا – اكد وزير الرياضة والشباب 'مسعود سلطاني فر'، علي توظيف الرياضة لتعزيز العلاقات واواصر المحبة بين الشعوب؛ معربا عن امله بان يجسد المنتخب الايراني لكرة القدم مشاركة قوية في مباريات كاس العالم 2018 بروسيا؛ وبما يضمن كرامة البلاد والترويج للقيم الاخلاقية والانسانية وتعزيز المحبة.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اشار سلطاني فر الي انه في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية قطعت ايران علاقاتها لاسباب سياسية مختلفة مع بعض البلدان، لكن العلاقات الرياضية لم تنقطع؛ مبينا ان الجمهورية الاسلامية تشارك في كاس العالم بروسيا لتعزيز الصداقات بين الشعوب.
ولفت وزير الرياضة والشباب الايراني الي ان ايران تقيم اليوم علاقات مميزة مع البلدان الاسلامية ودول الجوار؛ وهي تسعي في اطار مبادئ السياسة الخارجية ان توسع من نطاق هذه العلاقات؛ مؤكدا ان المنتخب الوطني لكرة القدم يمثل عبر مشاركته في كاس العالم 80 مليون مواطن ايراني.
واشار سلطاني فر الي العلاقات الرياضية بين ايران والعراق؛ مؤكدا ان هذه العلاقات ستشهد نموا في المستقبل القريب.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار وزير الرياضة والشباب الي دعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'جياني اينفانتينو' الي رئيس الجمهورية 'حجة الاسلام حسن روحاني' للمشاركة في مراسم افتتاح كاس العالم 2018 بروسيا؛ مبينا ان الرئيس الروسي 'فلاديمير بوتين' وجه ذات الدعوة الي الرئيس روحاني، لكن لم تتحدد المشاركة بعد وذلك نظرا لكثافة البرامج والاعمال الهامة بالتزامن مع تاريخ الافتتاح.
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وزير الرياضة : يجب توظيف الرياضة لتعزيز المحبة بين الشعوب

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