قاسمي: الاتحاد الأوروبي يصر بقوة علي حفظ الاتفاق النووي

طهران/ 11حزيران/ يونيو/ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي مستاء من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وعازم بقوة علي الحفاظ علي الاتفاق، ويصر علي عدم انسحاب إيران منه. وبناء علي ذلك جرت المحادثات بين الجانبين، بأن الأوروبيين، إلي جانب روسيا والصين، كيف يمكن أن يعوّضوا الآثار السلبية لانسحاب أمريكا من الاتفاق، وان هذه المحادثات مستمرة.

وأشار بهرام قاسمي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، إلي أنه إلي جانب هذه المحادثات، في داخل الاتحاد الأوروبي، هناك العديد من الاجتماعات بين الأعضاء، وحتي المفاوضات تجري بين الاتحاد وغيرها من دول العالم من أجل تنفيذ الالتزامات التي تطالب بها إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
وأكد أن علي الاتحاد الأوروبي ان يولي اهتماما لاليات هذه القضايا مثل النفط والطاقة، والمسائل المالية والمصرفية، والنقل والاستثمار والأعمال التجارية، وقال: نحن في انتظار آلية الاتحاد الأوروبي في هذا السياق للحصول علي حزمة.
وذكّر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي اتصال دائم بالاتحاد الأوروبي، وان الاتحاد الأوروبي، يطلع إيران علي التطورات التي حدثت في هذا الصدد ، وان المشاورات مستمرة حتي الوصول علي النتيجة النهائية.
و في رده علي سؤال آخر حول مشاركة الرئيس روحاني في قمة شنغهاي، قال قاسمي إن العضوية في هذه المنظمة عملية معقدة وطويلة، وتقدمنا بطلب للعضوية الكاملة في هذه المنظمة، ويجب أن يمر طلب العضوية بالتمهيدات اللازمة للانضمام إلي المنظمة .
وأشار إلي أن هناك حوالي 30 أو 31 وثيقة يتعين علي الدول المتقدمة قبولها والتوقيع عليها، وهي عملية طويلة ويجب أن توافق البرلمانات الوطنية علي هذه الوثائق.
وقال إننا نتخذ خطوات في هذا الاتجاه ، و إن حضور السيد روحاني في قمة شنغهاي يعكس أهمية المنظمة، كما أعطيت الفرصة لرئيس الجمهورية للاجتماع بالرئيسين الصيني والروسي لتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والاتفاق النووي.
وحول محادثات ايران مع أربع دول أوروبية بشأن اليمن قال قاسمي : أجرينا جولتين من المحادثات في ميونيخ وروما مع أربع دول أوروبية. بالنظر إلي المآسي التي يعاني منها الشعب اليمني في السنوات الأخيرة، فإننا نحاول أن نلفت نظر البلدان الأوروبية إلي هذه القضية لتسعي إلي إيجاد حل إنساني لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقال : نأمل في اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، رغم أن هذا يتطلب عملا جماعيا، مشيرا إلي أنه يتعين علي الآخرين أن يحاولوا منع الأعمال الوحشية وقصف الحكومة السعودية للشعب اليمني الاعزل.
وردا علي سؤال عما إذا كان ظريف سيجتمع الأسبوع المقبل مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية؟ قال المتحدث باسم الخارجية، إن هناك مشاورات علي جميع المستويات بسبب انقضاء الوقت. هذا اللقاء يمكن أيضا أن يعقد في الأسابيع المقبلة. الهدف هو الوصول إلي النتيجة النهائية. نأمل أن يستمر هذا الاتجاه بوتيرة جيدة.
وفيما يتعلق بسلوك السعودية المزدوج تجاه إيران واسرائيل، قال ان سلوك السعودية تجاه ايران معاد ومغامر، وانها تسعي الي اعتماد النزعة العدائية تجاه ايران بكل قواها ولهذا نشاهد خلق حرب نفسية في السعودية، واثارة الاخبار المضللة تجاه إيران .
وصرح المتحدث باسم الخارجية : علي مايبدو أن السعودية تحاول سرا وأحيانًا علانية، جلب رضا الكيان الصهيوني واستخدام أي وسيلة بمافيه الكيان الغاصب للقدس لإيذاء الآخرين ، بما في ذلك إيران.
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قاسمي: الاتحاد الأوروبي يصر بقوة علي حفظ الاتفاق النووي

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