جهانغيري يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لمواجهة المشاكل والعقبات

طهران / 11 حزيران / يونيو / ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ان البلاد يعيش اليوم، وبعد مضي فترة طويلة من الاستثمارات، يعيش اليوم ظروفا ايجابية؛ بما يستدعي العمل علي منع المشاكل الجديدة ان تعيق هذا المسار.

وفي تصريح له خلال اجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم اكد جهانغيري ان ايران تتعرض لضغوط وحظر جديد وعليه ستكون هناك عقبات امام الصادرات والاستيراد في البلاد.
وتابع، انه رغم كافة العقبات المحتملة، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك طاقات كبيرة؛ مؤكدا ضرورة اعداد برامج واتخاذ قرارات مناسبة من اجل التصدي للحظر وتقليل الاثار الناجمة عنه.
واردف النائب الاول لرئيس الجمهورية، قائلا انه في ظل الظروف الجديدة ينبغي تحديد الاولويات بشان المشاريع والتسريع في وتيرة تنفيذ البعض منها.
وصرّح جهانغيري، ان اليوم حيث محاولات امريكا والكيان الصهيوني لفرض حظر وضغوط جديدة علي ايران، ينبغي استخدام كافة الطاقات المتوفرة في البلاد لاجتياز التحديات الراهنة.
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جهانغيري يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات لمواجهة المشاكل والعقبات

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