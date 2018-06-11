إنتاج الغاز في البلاد يرتفع بواقع 9.3 بالمئة

وأضاف بهمن نيا اليوم الإثنين، ان بدء الإستثمار من المراحل الجديدة لمجمع بارس الجنوبي خلال العام الإيراني الماضي، أدي الي زيادة إنتاج سائر المنتجات الجانبية أيضا في هذا المجمع الي أعلي مستوي له حتي الآن، فضلا عن توفير أقصي حجم من الغاز وضخه الي الشبكة العامة للبلاد.

وتابع موضحا، 'حقق إنتاج سائر المنتجات الجانبية كذلك أعلي مستوي له حتي الآن في العام الإيراني الماضي، حيث شهد إنتاج المكثفات الغازية زيادة بنسبة 11 بالمئة والإيثان 23 بالمئة والكبريت 7.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق له'.

وقال انه من المتوقع بلوغ مصافي تكرير الغاز لمجمع بارس الجنوبي مستويات أعلي من الإنتاج في العام الإيراني الجاري.



انتهي **أ م د** 1718

