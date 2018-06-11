إنتاج الغاز في البلاد يرتفع بواقع 9.3 بالمئة

بوشهر/11 حزيران/يونيو/إرنا- أعلن مدير الإنتاج بالشركة الوطنية الإيرانية للغاز 'غلام رضا بهمن نيا'، عن بلوغ إجمالي إنتاج الغاز الحلو في كافة مصافي الغاز في البلاد، خلال العام الإيراني الماضي (إنتهي في 20 آذار/مارس)، 214 مليار متر مكعب، مما يظهر نموا بنسبة 9.3 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف بهمن نيا اليوم الإثنين، ان بدء الإستثمار من المراحل الجديدة لمجمع بارس الجنوبي خلال العام الإيراني الماضي، أدي الي زيادة إنتاج سائر المنتجات الجانبية أيضا في هذا المجمع الي أعلي مستوي له حتي الآن، فضلا عن توفير أقصي حجم من الغاز وضخه الي الشبكة العامة للبلاد.
وتابع موضحا، 'حقق إنتاج سائر المنتجات الجانبية كذلك أعلي مستوي له حتي الآن في العام الإيراني الماضي، حيث شهد إنتاج المكثفات الغازية زيادة بنسبة 11 بالمئة والإيثان 23 بالمئة والكبريت 7.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق له'.
وقال انه من المتوقع بلوغ مصافي تكرير الغاز لمجمع بارس الجنوبي مستويات أعلي من الإنتاج في العام الإيراني الجاري.

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اقتصاد

الغاز الحلو

مجمع بارس الجنوبي

المكثفات الغازية

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إنتاج الغاز في البلاد يرتفع بواقع 9.3 بالمئة

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