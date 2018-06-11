تفجير انتحاري يخلف 12 قتيلا في كابول

وتوقع المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية 'وحيد مجروح' حدوث تغيير في عدد ضحايا هذا الهجوم، بما يشمل القتلي والمصابين؛ لافتا الي نقل المصابين الي المراكز العلاجية.

من جانها اكدت شرطة كابول وقوع هذا الحدث؛ واعلنت ان منفذ الهجوم بدت عليه انتسابه الي جماعة داعش الارهابية؛ دون ان تشير الي تفاصيل حول الضحايا.

وبحسب ما افاده شهود عيان، فقد حدث التفجير بنهاية دوام موظفي وزارة التنمية القروية وبالتزامن مغ مغادرتهم لمبني الوزارة.

علما ان هذا الحادث يأتي علي اعتاب قرار احادي الجانب من قبل الحكومة الافغانية يقضي بوقف اطلاق النار، اعتبار من يوم غد الثلاثاء مع جماعة طالبان، فيما اعلنت الاخيرة انها ستلتحق بهذا القرار خلال عطلة عيد الفطر.

انتهي ** ح ع

