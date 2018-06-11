تفجير انتحاري يخلف 12 قتيلا في كابول

كابول / 11 حزيران / يونيو / ارنا – قام ارهابي انتحاري ظهر اليوم الاثنين بتفجير نفسه امام مبني وزارة التنمية القروية غربي العاصمة الافغانية كابول؛ مما ادي حتي الان الي مقتل 12 شخصا واصابة 31 اخرين.

وتوقع المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية 'وحيد مجروح' حدوث تغيير في عدد ضحايا هذا الهجوم، بما يشمل القتلي والمصابين؛ لافتا الي نقل المصابين الي المراكز العلاجية.
من جانها اكدت شرطة كابول وقوع هذا الحدث؛ واعلنت ان منفذ الهجوم بدت عليه انتسابه الي جماعة داعش الارهابية؛ دون ان تشير الي تفاصيل حول الضحايا.
وبحسب ما افاده شهود عيان، فقد حدث التفجير بنهاية دوام موظفي وزارة التنمية القروية وبالتزامن مغ مغادرتهم لمبني الوزارة.
علما ان هذا الحادث يأتي علي اعتاب قرار احادي الجانب من قبل الحكومة الافغانية يقضي بوقف اطلاق النار، اعتبار من يوم غد الثلاثاء مع جماعة طالبان، فيما اعلنت الاخيرة انها ستلتحق بهذا القرار خلال عطلة عيد الفطر.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

تفجير انتحاري

كابول

12 قتيلا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تفجير انتحاري يخلف 12 قتيلا في كابول

معظم المشاهدات

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

قائد الثورة: سبیل الحل المنطقی للقضیة الفلسطینیة هو اجراء الاستفتاء للفلسطینیین

قائد الثورة: سبیل الحل المنطقی للقضیة الفلسطینیة هو اجراء الاستفتاء للفلسطینیین

خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

مديرعام شركة النفط الوطنية الايرانية:

خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

أحدث الأخبار

وزارة الامن تعلن عن اعتقال 27 عنصرا لخلية ارهابية

وزارة الامن تعلن عن اعتقال 27 عنصرا لخلية ارهابية

روسيا: مسلحو `الجيش الحر` يحضرون ل `هجوم كيميائي` جديد في دير الزور

روسيا: مسلحو 'الجيش الحر' يحضرون ل 'هجوم كيميائي' جديد في دير الزور

تطوير التعاون المشترك بين جامعتي طهران وجيانغ سو الصينية

تطوير التعاون المشترك بين جامعتي طهران وجيانغ سو الصينية

هنية : العلاقة مع إيران مميزة ومتقدمة

هنية : العلاقة مع إيران مميزة ومتقدمة

طفلة إيرانية في السابعة من عمرها تحفظ كل القرآن الكريم

خلال 18 شهراً؛

طفلة إيرانية في السابعة من عمرها تحفظ كل القرآن الكريم

موضوعات مرتبط