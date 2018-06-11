'تل أبيب' تركب موجة كأس العالم لتحسين صورتها بين الجماهير العربية

وتعمد 'تل أبيب' إلي استغلال كل الوسائل و النوافذ المتاحة من أجل تحقيق مبتغاها المشبوه ، وهي تستفيد من الواقع الاقتصادي المتردي حولها.

وانطلاقاً من معرفة الاحتلال بما تعنيه رياضة كرة القدم بالنسبة لتلك الجماهير، سارعت سلطة البث لديه للإعلان عن نيتها نقل وقائع كأس العالم الذي تستضيفه روسيا مجاناً عبر قنواتها الأرضية، الأمر الذي سيمكنها من الاستحواذ علي متابعي المونديال في عدد من البلدان بينها : مصر، و الأردن.

ونبّه رئيس تحرير صحيفة 'البلد' المقدسية 'حاتم خويص' إلي أن هكذا خطوات ترتبط بتوجهات 'إسرائيلية' استعمارية ، حتي وإن كان ظاهرها هو ذات طابع سلمي أو تقليدي.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'خويص'، :'نحن أمام خطوة هدفها الأساسي هو تجميل صورة إسرائيل أمام العالم العربي ، ومحاولة إظهارها بأنها ليست دموية و ليست معتدية'.

وأضاف، 'الأذرع الاستخبارية للاحتلال تتبع هذا النهج و ما يشبهه بغية اختراق القلوب ، وجعلها أكثر تقبلاً لإسرائيل الطارئة علي المنطقة ، وبالمناسبة هم يعملون علي هذا الصعيد رغم درايتهم بالمشاكل و المحاذير الفنية ، لا سيما و أن هناك حقوق بث حصري لهذا الحدث الرياضي الكبير'.

وبدوره، أيّد الناشط الشبابي 'محمد كبها' ما ذهب إليه الإعلامي الفلسطيني، مُذكراً بأن العدو – ومنذ السبعينيات- كان يبادر إلي بث أفلام مصرية عبر قناته الرسمية بهدف استقطاب المشاهدين العرب، نظراً لعدم توفر أجهزة لاقط فضائي أو حتي قنوات بديلة.

و أوضح أن متابعي تلك الأفلام لم يكونوا محصورين في الداخل السليب ؛ بل كان بينهم من البلدان المجاورة.

وأضاف قائلاً، :'نحن اليوم أمام تكرار للمسألة لكن عبر بوابة الرياضة، بحيث سيصار إلي استغلال فترة الاستراحة و التحليل الخاصة بكل مباراة من أجل تمرير الرسائل الإسرائيلية الموجهة و المدروسة'.

وخلص للقول، :' ما يحصل بالضبط هو جزء من عمليات كي الوعي ، وتزييف الحقائق ، فضلاً عن محاولة مد جسور لتعزيز التطبيع الذي تعمل أنظمة عربية علي توسيع دائرته في مختلف المجالات'.

انتهي ** 387 **2344

