الشعب الإيراني لا يحتاج إلي ألعاب نتنياهو السحرية

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين اضاف قاسمي: علي نتنياهو أن يتوقف عن قتل الاطفال وارتكاب الجرائم . لاحاجة له بان يخشي الجفاف في ايران، الشعب الايراني بحجم سكانه وقدراته، قادر علي حل مشاكله ولا يحتاج إلي مثل هذه الألعاب السحرية من قبل .

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية، بالطبع، أعتقد أن نتنياهو بحاجة إلي إجراءات أخري في أعقاب رحلته الفاشلة إلي أوروبا وعدم القدرة علي تغيير رؤية أوروبا حول الاتفاق النووي. ربما من هذه الزاوية ، يمكن تفسير مثل هذا الفعل المخادع.

وردا علي سؤال آخر حول المواقف الأوروبية بشأن السياسات الإقليمية وبرنامج ايران الصاروخي قال قاسمي ان هذه المواقف ليست جديدة. وتم شرح موقف الجمهورية الإسلامية صراحة لهم.

وتابع قاسمي: نحن في المنطقة نسعي للاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب، ولن يتحقق الأمن ما لم تكن هناك حركة شاملة من قبل جميع الدول ومشاركة الشعب من أجل تحقيق الاستقرار والأمن.

و ردا علي سؤال حول الحريق الذي نشب في مستودع لصناديق الانتخابات في العراق، قال قاسمي ان الأخبار المنتشرة بهذا الشان ليست دقيقة ولم يصدر اعلان رسمي من قبل السلطات العراقية حول الاضرار التي لحقت بصناديق الاقتراع، وما يقال سوي تخمينات، وقضايا يمكن أن تعود إلي منافسات بين التيارات العراقية.

وأضاف قاسمي: باعتباري المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لايمكن ان أعلن وجهة نظري في مثل هذا الحادث في هذا الوقت القصير، ينبغي ان يعلن الموقف الرسمي للسلطات المختصة في العراق أولا، ثم بعد ذلك يتضح ان كان الحادث مقصودا أو غير مقصود .

انتهي** 2344

