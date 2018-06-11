الشعب الإيراني لا يحتاج إلي ألعاب نتنياهو السحرية

طهران/ 11 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ردا علي سؤال عن شريط فيديو نشره رئيس الوزراء الصهيوني، وزعم ايجاد الحل لمواجهة الجفاف في إيران، قال : هذه ليست المرة الأولي التي يهذي فيها هذا الغشاش.

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين اضاف قاسمي: علي نتنياهو أن يتوقف عن قتل الاطفال وارتكاب الجرائم . لاحاجة له بان يخشي الجفاف في ايران، الشعب الايراني بحجم سكانه وقدراته، قادر علي حل مشاكله ولا يحتاج إلي مثل هذه الألعاب السحرية من قبل .
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية، بالطبع، أعتقد أن نتنياهو بحاجة إلي إجراءات أخري في أعقاب رحلته الفاشلة إلي أوروبا وعدم القدرة علي تغيير رؤية أوروبا حول الاتفاق النووي. ربما من هذه الزاوية ، يمكن تفسير مثل هذا الفعل المخادع.
وردا علي سؤال آخر حول المواقف الأوروبية بشأن السياسات الإقليمية وبرنامج ايران الصاروخي قال قاسمي ان هذه المواقف ليست جديدة. وتم شرح موقف الجمهورية الإسلامية صراحة لهم.
وتابع قاسمي: نحن في المنطقة نسعي للاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب، ولن يتحقق الأمن ما لم تكن هناك حركة شاملة من قبل جميع الدول ومشاركة الشعب من أجل تحقيق الاستقرار والأمن.
و ردا علي سؤال حول الحريق الذي نشب في مستودع لصناديق الانتخابات في العراق، قال قاسمي ان الأخبار المنتشرة بهذا الشان ليست دقيقة ولم يصدر اعلان رسمي من قبل السلطات العراقية حول الاضرار التي لحقت بصناديق الاقتراع، وما يقال سوي تخمينات، وقضايا يمكن أن تعود إلي منافسات بين التيارات العراقية.
وأضاف قاسمي: باعتباري المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لايمكن ان أعلن وجهة نظري في مثل هذا الحادث في هذا الوقت القصير، ينبغي ان يعلن الموقف الرسمي للسلطات المختصة في العراق أولا، ثم بعد ذلك يتضح ان كان الحادث مقصودا أو غير مقصود .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

قاسمي

مؤتمر صحفي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الشعب الإيراني لا يحتاج إلي ألعاب نتنياهو السحرية

معظم المشاهدات

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

قائد الثورة: سبیل الحل المنطقی للقضیة الفلسطینیة هو اجراء الاستفتاء للفلسطینیین

قائد الثورة: سبیل الحل المنطقی للقضیة الفلسطینیة هو اجراء الاستفتاء للفلسطینیین

خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

مديرعام شركة النفط الوطنية الايرانية:

خمسة مليارات دولار سنويا عائدات ايران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق

أحدث الأخبار

وزارة الامن تعلن عن اعتقال 27 عنصرا لخلية ارهابية

وزارة الامن تعلن عن اعتقال 27 عنصرا لخلية ارهابية

روسيا: مسلحو `الجيش الحر` يحضرون ل `هجوم كيميائي` جديد في دير الزور

روسيا: مسلحو 'الجيش الحر' يحضرون ل 'هجوم كيميائي' جديد في دير الزور

تطوير التعاون المشترك بين جامعتي طهران وجيانغ سو الصينية

تطوير التعاون المشترك بين جامعتي طهران وجيانغ سو الصينية

هنية : العلاقة مع إيران مميزة ومتقدمة

هنية : العلاقة مع إيران مميزة ومتقدمة

طفلة إيرانية في السابعة من عمرها تحفظ كل القرآن الكريم

خلال 18 شهراً؛

طفلة إيرانية في السابعة من عمرها تحفظ كل القرآن الكريم

موضوعات مرتبط