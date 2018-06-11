المتحدث باسم الحكومة : نقيم اجتماعات مع جميع مؤسسات البلاد لمواجهة الحظر

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين علي هامش اجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم، اشار نوبخت الي ان الحكومة، وفي سياق تنفيذ السياسات المحددة لمشروع الاقتصاد المقاوم وضعت خطة من 24 بندا و56 مشروع قرار و200 مشروع؛ مبينا انه من خلال تنفيذ هذه السياسات يمكن تحقيق الاهداف المنشودة في هذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الحكومة انه في ضوء التهديدات الجادة بشأن استمرار وتوسيع نطاق الحظر الامريكي، فإنه ينبغي للجنة القيادية للاقتصاد المقاوم ان تتخذ اجراءات مناسبة لافشال او تقويض اثار هذه التهديدات.

واكد ان من القضايا التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة اليوم، ايجاد آليات يمكن من خلالها تقليل نسبة المشاكل المحتملة علي الشعب الي ادني مستوياتها.

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