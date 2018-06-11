نائب مديرعام شركة السكك الحديدية الايرانية:

الشركات الاجنبية ملتزمة بتعداتها لتنفيذ عقودها في ايران

طهران/11 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال نائب مديرعام شركة السكك الحديدية الايرانية انه رغم الضغوط الامريكية الا ان شركات النقل السككية الاجنبية اعلنت وبشكل رسمي انها مستمرة في عملها وملتزمة بتعداتها مع ايران.

واضاف 'حسين عاشوري' اليوم الاثنين للصحفين: لسنا قلقين من تنفيذ العقود مع الشركات الاجنبية لان الحظر ليس قضية جديدة علينا فبرغمه استمر عملنا بأحسن ما يمكن خلال سنوات الحظر مشيرا الي ابرام عقود جديدة مع شركات اجنبية في مجال النقل الحديدي.
واشار عاشوري الي توقيع عقد لتصنيع 6 آلاف عربة شحن عن طريق التمويل مع شركة روسية وقال ان هذا العقد هو جزء من تعهدات الشركات الاجنبية في ايران ومن المقرر ان يتم انتاج 6 آلاف عربة شحن في ايران بمشاركة شركة روسية.
وتابع انه سيتم اقامة المعرض الدولي السادس للنقل والشحن عن طريق السكك الحديد و الصناعات المتعلقة بها في طهران خلال الفترة 19-22 حزيران وبمشاركة 90 شركة اجنبية من المانيا والصين وروسيا و لاتيفيا واسبانيا وتركيا والتشيك والنمسا وكذلك 200 شركة ايرانية .
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الشركات الاجنبية ملتزمة بتعداتها لتنفيذ عقودها في ايران

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