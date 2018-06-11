ايران وسويسرا مع اجراء التعاون الفني والمهني المشترك

طهران/11حزيران/يونيو/ارنا- دعا رئيس موسسه التدريب الفني والمهني 'سليمان باك سرشت' خلال لقائه مساعد وزير التعليم والابحاث والابداع السويسري 'مائورو دلمبريجو' الي التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني.

وعلي هامش الملتقي التخصصي الذي اقيم تحت عنوان 'تحديات التدريب الفني والمهني و افاقه المستقبلية 'في مدينة وينترتور بسويسرا، اشار باك سرشت الي مشاريع تعديل النظام التعليم المهني في ايران و اكد علي ضرورة تنمية استراتيجية التعليم المهني.
من جانبه قدم دلمبريجو شرحا حول النظام التعليمي في بلده و اضاف ان لدينا تجارب قيمة مع دول اوروبا الشرقية و الهند وافريقيا في التعاون في مجال التدريب الفني و المهني.
يذكر ان الملتقي الدولي الثالث للتدريب الفني و المهني اقيم الثلاثاء الماضي في سويسرا.
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ايران وسويسرا مع اجراء التعاون الفني والمهني المشترك

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