ايران وسويسرا مع اجراء التعاون الفني والمهني المشترك

وعلي هامش الملتقي التخصصي الذي اقيم تحت عنوان 'تحديات التدريب الفني والمهني و افاقه المستقبلية 'في مدينة وينترتور بسويسرا، اشار باك سرشت الي مشاريع تعديل النظام التعليم المهني في ايران و اكد علي ضرورة تنمية استراتيجية التعليم المهني.

من جانبه قدم دلمبريجو شرحا حول النظام التعليمي في بلده و اضاف ان لدينا تجارب قيمة مع دول اوروبا الشرقية و الهند وافريقيا في التعاون في مجال التدريب الفني و المهني.

يذكر ان الملتقي الدولي الثالث للتدريب الفني و المهني اقيم الثلاثاء الماضي في سويسرا.

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