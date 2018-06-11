الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات جديدة لمواصلة أنشطته في إيران

طهران/ 11 حزيران/ يونيو/ ارنا - كتب موقع ' نيويورب ' الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي، مع تحديث 'قانون العرقلة' و 'رخصة القرض الأجنبي' ، يحافظ علي استثمار شركاته في إيران.

واضاف الموقع في تقرير نشره اليوم الاثنين : الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات لحماية أنشطة شركاته في إيران، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الشهر الماضي .
كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن اعتماد نسخة محدثة من 'قانون العرقلة' و 'ترخيص الاستثمار الأجنبي' الصادر عن 'بنك الاستثمار الأوروبي' (EIB).
إجراء المفوضية جاء بعد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد في صوفيا وبياناتها في 18 مايو .
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، إن الهدف من هذه الإجراءات هو المساعدة في الحفاظ علي مصالح الشركات الأوروبية وإظهار التزامها بخطة العمل المشتركة الشاملة.
وصرحت المفوضية الأوروبية يوم 6 يونيو، ومع اعلانها تحديث قانون العرقلة والذي يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من الالتزام بالعقوبات الأمريكية، بانها ستقوم بتحديث رخصة القرض الخارجي لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعتبر آلية لمنح ترخيص الأنشطة الاستثمارية في ايران.
في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية أن هذا المفهوم لايعني الزام بنك الاستثمار الأوروبي بالحماية المالية للمشاريع الأوروبية في إيران، ويتم اتخاذ القرار بشأن هذه الاستثمارات من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، سيكون لديهم شهرين للإعلان عن معارضتهم، قبل تنفيذ هذه القوانين التي تم التصويت عليها في 6 يونيو. إذا لم تكن هناك معارضة، فسيتم إصدار التحديثات وسيتم تنفيذها بحلول بداية أغسطس، والذي سيتزامن مع إطلاق أول إعلان عن فرض عقوبات أمريكية علي إيران.
وصرحت المفوضية الأوروبية إنه طالما امتثلت إيران لالتزاماتها، ستواصل المفوضية الأوروبية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي.
و وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فان قادة الاتحاد الأوروبي، ارسلوا في 4 يونيو، رسالة إلي وزير المالية الامريكي 'ستيف مانوشين' ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو وأعلنوا ان 'المصالح الأمنية' تقتضي إعفاء الشركات الأوروبية من إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وأكدت الرسالة علي أن الاتفاق النووي أفضل صفقة موجودة وليس لها في الوقت الحالي بدائل ذات مصداقية.
وأنتقد الاتحاد الأوروبي، قرار ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، ودعا بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، لإيجاد حل لمواصلة أنشطة الشركات الأوروبية في إيران.
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الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات جديدة لمواصلة أنشطته في إيران

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