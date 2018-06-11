13 مليار دولار عائدات ايران من صادرات البتروكيمياويات سنويا

طهران/11 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال رئيس موسسة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة انه يتم سنويا ضخ الاقتصاد الايراني ب 13 مليار دولار من صادرات منتجات البتروكيمياويات.

ونقلت مجموعه الغدير المستثمره في الصناعات البتروكيماويه والتابعه لموسيه الضمان الاجتماعي للقوات المسلحه عن ابراهيم محمود زاده قوله انه وضمن خطة عمل للسنوات السبع القادمة سيتم استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع جديدة في قطاع البتروكيماويات مشيرا الي منطقة مكران ستكون احد الاقطاب في هذا المجال.
واضاف ان من المقرر ان يتم انشاء 18 وحدة انتاجية في مجال البروكيماويات وباستثمارات قدرها 10 مليارات دولار في منطقة مكران حيث بدأ تنفيذ اثنين منها.
يذكر ان الخطة التنموية السادسة تنص علي انشاء 42 مشروعا بتروكيمياويا باستثمارات قدرها 58 مليار دولار.
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13 مليار دولار عائدات ايران من صادرات البتروكيمياويات سنويا

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