اقامة مراسم يوم القدس العالمي في امريكا الجنوبية

واقيمت في العاصمة المكسيكية مكسيكوستي مراسم يوم القدس العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بمشاركة جمع غفير من ابناء الشعب المكسيكي و رعايا الدول الاخري والمسلمين المقيمين فيها وكذلك جمع من اساتذة الجامعات والطلاب دفاعا عن القضية الفلسطينية.

وفي المراسم القي السفير الايراني في المكسيك 'محمد تقي حسيني' كلمة اعتبر فيها معاناة الشعب الفلسطيني جرحا ينزف منذ 70 عاما ودان جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خاصة خلال مسيرات العودة والتي ادت الي استشهاد اكثر من مائة واصابة الالاف من ابناء هذا الشعب.

واعتبر السفير الايراني، الكيان الصهيوني بامتلاكه مئات الرؤوس النووية بانه يشكل اكبر تهديد للسلام والامن الدوليين.

ودان دعم الدول الغربية للكيان الصهيوني وصرح بان صمت المحافل الدولية ومواكبة وسائل الاعلام الامبريالية لهذا الكيان القاتل للاطفال قد جعله اكثر وقاحة في ارتكاب المزيد من جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر المقاومة بانها تشكل السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني والنصر النهائي للشعب الفلسطيني المقاوم واضاف، اننا نؤمن باننا سنقيم في نهاية هذا النضال حفل النصر والاستقلال التام لفلسطين وعاصمتها القدس الشريف في كل انحاء العالم.

كما اقيم في العاصمة الاكوادورية كيتو ملتقي احياء ليوم القدس العالمي تحدث فيه ممثلو الحركات الثورية في الاكوادور وكذلك عدد من الشخصيات الفلسطينية هناك دعما لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهته للجرائم غير الانسانية التي يتعرض لها ونددوا بالصمت الدولي تجاهها .

و القي خلال الملتقي الشاعر والكاتب الفلسطيني 'ماهر ابوسيف' كلمة اشاد فيها بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية وتيار المقاومة في لبنان واليمن والعراق وسوريا للقضية الفلسطينية، معتبرا مبادرة الامام الخميني (رض) في اطلاق يوم القدس العالمي بانها منقطعة النظير.

كما ندد المشاركون خلال هذه الوقفة بنقل السفارة الاميركية الي القدس المحتلة.

كما اقيمت مراسم احياء يوم القدس العالمي في العاصمة البرازيلية برازيليا بمشاركة المسلمين هناك وعدد من اعضاء حزب اليسار البرازيلي وتحدث خلال المراسم شخصيات منها 'ماريا سوكوروغومس' رئيسة منظمة السلام العالمي و 'مارسلو بوزيتو' استاذ في جامعة بوك و 'لامع صميلي' مساعد حقوق الانسان في مدينة غواروليس و 'سعيد بزي' ممثل جمعيه الفلسطينيين في البرازيل و الشيخ 'محمد مغربي' امام جامع محمد رسول الله (ص) وتحدث الجميع عن ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان الصهيوني الغاصب ونددو ابالقرار الامريكي بنقل السفارة الي القدس الشريف.

انتهي**م م** 1718

